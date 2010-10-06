دانشکده دامپزشکی در لرستان راه اندازی می شود

محمد حسین قارونی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این دانشکده در حال حاضر 80 درصد است.

وی با اشاره به ارتقای آموزشکده دامپزشکی استان لرستان به دانشکده، خاطرنشان کرد: با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شورای تخصصی دامپزشکی این وزاتخانه دانشکده دامپزشکی استان لرستان در سال تحصیلی آینده راه اندازی خواهد شد.

عضو هیئت علمی آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان عنوان کرد: راه اندازی این دانشگاه منوط به جذب حداقل 20 عضو هیئت علمی است.

قارونی با بیان اینکه این دانشکده در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در حال ساخت است، بیان داشت: فراخوان جذب اعضای هیئت علمی این دانشکده نیز داده شده است.

وی یادآور شد: برای سال تحصیلی آینده ابتدا این دانشکده در مقطع دکترا اقدام به پذیرش اساتید خواهد کرد.