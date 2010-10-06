اجرای طرح ترویج و حمایت آموزه های قرآنی در مهدهای کودک خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران مهدهای کودکهای خراسان جنوبی گفت: طرح ترویج و حمایت آموزه های قرآنی در مهدهای کودک های این استان به همت دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در سال تحصیلی 90-89 اجرایی می شود.

وی رسالت مربیان مهدهای کودک را بسیار خطیر دانست و اظهار داشت: کودکان باید با برنامه ریزی های درست به سمت فعالیتهای قرآنی سوق داده شوند.

مطهری فر با تاکید بر اینکه باید اخبار غنی و داستان های قرآنی برای نسل جوان بازگو شود، خاطر نشان کرد: انتقال آموزه های قرآنی به نسل جوان توشه ‌ای برای آخرت انسان است.

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست تصریح کرد: اجرای طرح ترویج و حمایت آموزه های قرآنی در مهدهای کودک ‌ها با توسعه فضاهای فیزیکی و بهسازی فضاهای آموزش و حمایت و آموزش مربیان قرآنی پایه ریزی می شود.

حامد رضایی افزود: در راستای اجرای این طرح، فضایی مخصوص فعالیت‌های قرآنی در مهدهای کودک ایجاد و در آن بحث فعالیت‌های قرآنی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: همچنین مربیان قرآنی در این طرح با در اختیار داشتن امکانات کامل مانند کتاب، نرم افزارهای قرآنی کتاب‌های کمک آموزشی، قرآن را به کودکان آموزش می دهند.

رضایی از برگزاری جشنواره فرهنگی با رویکرد قرآنی در پایان سال تحصیلی در این طرح خبر داد و اذعان کرد: در این جشنواره علاوه بر کودکان، مربیان و مهدکودک‌هایی که بیشترین تعامل را در راستای اجرای این طرح داشته باشند تجلیل خواهد شد.

وی شناخت جامعه هدف، در دسترس بودن جامعه هدف، اثرپذیری مخاطب، بنیادی بودن طرح، فراگیر بودن طرح و متمرکز بودن جامعه هدف را از جمله ویژگی های اجرای این طرح برشمرد.

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اهداف این طرح گفت: ایجاد فضای معنوی در کودکان و تاثیر گذاری آن در فضای خانواده از اهم اهداف این طرح است و سعی ما بر این است تا مضامین قرآنی را با ادبیات کودکانه به کودکان منتقل کنیم.