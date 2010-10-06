قرق به شهرهای گلستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی محمد نجار عصر سه شنبه در نشست فرمانداری گرگان افزود: در راستای سفر سوم هیئت دولت به گلستان، 515 میلیارد ریال از سوی این وزارتخانه اختصاص داده شد.

وی گفت: این اعتبار برای جداسازی آب شرب و خام، ارتقای شاخص های توسعه شهری، کمک به تجهیز و ساماندهی پسماند تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین این مبلغ برای کمک به دهیاری ها، کمک به عبور و مرور اصلاح هندسی معابر با اعتباری حدود 140 میلیارد ریال از دیگر مصوبات است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش حوادث به دلیل آنکه گلستان استانی حادثه خیز است، اجرای طرح های پیشگیرانه حوادث، سد ها و اردگاه ها، مرمت و بازسازی سیل بندها، اجرای طرح آبهای سطحی، تکمیل و تجهیز ساختمان مدیریت بحران مدنظر قرار گرفته است.

وزیر کشور بیان داشت: برگزاری مانور طرحهای آموزشی و اجرای پروژه کنترل سیل آب از دیگر طرحهایی است که باید در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: براساس تصمیم دولت، چهار سالن چند منظوره مدیریت بحران در گلستان احداث می شود.

وی یادآور شد: برای جنگلها، ثبت احوال، احداث تقاطعهای غیرهمسطح در گلستان نیز اعتبارات خوبی پیشنهاد و مصوب شده است.

وی با اشاره به تقسمیات کشوری در حوزه جغرافیایی گلستان گفت: امیدواریم این تصمیمات و تقسیمات منجر به پیشرفت و توسعه بیشتر گلستان شود.

وی تاکید کرد: شهر قرق نیز به جمع شهرهای گلستان افزوده شد و تعداد شهرهای این استان افزایش یافته است.