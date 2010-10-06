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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

سخنرانی نماینده ایران در اجلاس ژنو درباره خشونت های انتخاباتی

سخنرانی نماینده ایران در اجلاس ژنو درباره خشونت های انتخاباتی

دبیر کل گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران در کمیته دائمی صلح و امنیت بین الملل اتحادیه بین المجالس پیرامون پیشگیری از خشونت های انتخاباتی و تضمین انتقال آرام قدرت سخنرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جهانگیرزاده روز سه شنبه  در این سخنرانی در ابتدا خشونت را یکی از بزرگترین تهدیدهای علیه آزادی و انتخابات منصفانه دانست و گفت: خشونت های انتخاباتی یکی از نشانه های خروج از مقررات پذیرفته شده حاکم بر روند بایسته انتخابات است و برای جلوگیری و اجتناب از وقوع خشونتها باید راهبردهای خاصی را به کار برد تا از تهدید دموکراسی و ایجاد مانع برای برگزاری انتخابات پیشگیری نمود.

جهانگیرزاده  استفاده از ابزارهایی همچون تدوین مقررات رفتاری برای احزاب سیاسی و جرایم سنگینی برای متخلفان و گسترش برنامه های آموزش عمومی به ویژه برای برگزار کنندگان انتخابات را در پیشگیری از خشونت های انتخاباتی و تضمین انتقال آرام قدرت موثر دانست و افزود: سازمان های مردمی و شهروندان کشورها در پیشگیری از بروز انواع خشونت های انتخاباتی نقش راهبردی دارند و در چارچوب یک سیستم کاملا شفاف می توان گردش قدرت در بین نخبگان سیاسی را به طور آرام و مسالمت آمیز تجربه کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات مستمر در جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری سالانه به طور متوسط یک انتخابات تجارب گرانقدری در امر انتخابات دارد و گزینش نخبگان سیاسی خود را بر اساس رای عمومی، یک اصل بنیادین دموکراسی می داند.

کد مطلب 1165633

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