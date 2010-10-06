ذخیره سازی نهاده های کشاورزی به طور کامل انجام شد

احمد طمراسی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نهاده های کشاورزی شامل کود، بذر، سم،‌ نهال، ماشین ‌آ‌لات و ادوات کشاورزی است و امیدواریم کشاورزان با تامین این نهاده‌ ها، امسال را به عنوان یک سال خوب کشاورزی آغاز کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ذخیره‌ سازی سموم انجام شده و توزیع آن نیز آغاز شده است.

طمراسی یادآور شد: کود نیز به عنوان دیگر نهاده کشاورزی به طور 100 درصدی ذخیره شده و به موقع توزیع خواهد شد.

وی بیان داشت: این شرکت تکلیف مشخصی در قالب سموم یارانه‌ ای ندارد و از سال 86 که یارانه این نهاده هدفمند شده است، تولید آن در اختیار بخش خصوصی است اما چنانچه طغیانی در زمینه آفات صورت گیرد ما از ذخیره‌ های استراتژیکی که در انبارهای خود ذخیره کرده ‌ایم، استفاده خواهیم کرد و در این راستا به یاری بخش خصوصی خواهیم شتافت.

130 هزار تن بذر گندم و جو برای کشاورزان خریداری شده است

طمراسی همچنین از خرید بیش از 130 هزار تن بذر گندم و جو برای کشاورزان در سال جاری خبر داد.

وی ادامه داد: در زمینه بذر آنچه که در تکلیف شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی کشور بوده است، به طور کامل انجام شده و بذور مورد نیاز در انبارها ذخیره‌ سازی شده و با آغاز فصل زراعی در میان کشاورزان توزیع خواهد شد.

طمراسی همچنین با اشاره به خرید افزون بر 30 هزار تن بذر سایر نهاده ‌های کشاورزی شامل دانه‌ های روغنی، چغندرقند و نباتات علوفه ‌ای‌ نیز افزود: خرید و تامین انواع نهاده‌ های کشاورزی در حوزه مسئولیتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران است و بر اساس تکالیف تعیین شده از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید تدارک نهاده‌ ها به صورت 100 درصدی صورت گرفته و این نهاده‌ ها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

افزایش حداکثری تولیدات بخش کشاورزی در دستور کار وزارت کشاورزی است

طمراسی یادآور شد: افزایش حداکثری تولیدات بخش کشاورزی از مهمترین برنامه‌ های در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی است و این میزان بذر نیز در همین راستا خریداری شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: روند خودکفایی با تلاش کشاورزان و اقدامات حمایتی این شرکت در کشور آغاز شود و کشور به جایگاه خوبی در این زمینه دست یابد.

یزد پایلوت صادرات بذر و یونجه کشور می شود

مدیرعامل شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از استان یزد به عنوان پایلوت صادرات بذر و یونجه کشور یاد کرد و افزود: مقدمات صادرات 500 تن بذر یونجه به ارزش 25 میلیارد ریال از این استان به کشورهای اروپایی فراهم شده است.

طمراسی،‌ افزایش حداکثری تولیدات بخش کشاورزی، بسترسازی لازم در به ‌کارگیری نیروهای محرکه و استانداردسازی کارخانجات تولید بذر و کود را از برنامه‌ های در دست اجرای این شرکت عنوان کرد.