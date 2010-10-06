وضعیت حفاریهای سمنان نامناسب و نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید کاظم شجاعی عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون عمران و خدمات شهر سمنان با موضوع بررسی وضعیت موجود و چگونگی ساماندهی حفاری های سطح شهر سمنان گفت: حفاری ها باید به شکل اصولی پر شود تا مردم در آینده دچار مشکل شوند.

وی با اشاره به اعتراضات گسترده مردم از وضعیت موجود حفاریهای سطح شهر افزود: ادامه این وضعیت برای شهر سمنان نگران کننده است.

سید کاظم شجاعی همچنین از طولانی شدن زمان انجام حفاری انتقاد کرد و افزود: بسته شدن مسیرهای تردد شهری به مدت طولانی مشکلات ترافیکی جدی را برای شهر به همراه دارد.

وی با اشاره به اهمیت دقت در انتخاب پیمانکار از سوی دستگاه های ذیربط گفت: باید دقیقا بر پیمانکاران نظارت داشت تا مشکلات کمتر شود.

شجاعی از شهرداری سمنان خواست تا در صدور مجوز حفاری با دستگاه های ذیربط همکاری بیشتری داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهر سمنان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت موجود حفاری های شهر سمنان گفت: متأسفانه در هر جای شهر سمنان که حفاری شده باید مجددا آسفالت شود و این مهم هزینه بالایی را به شهرداری تحمیل می کند.

محمد طاهریان افزود: اکثر شهروندان از وضعیت موجود ناراضی بوده و اعتراضات خود را به شورای اسلامی شهر و شهرداری سمنان اعلام می کنند.

وی عدم دقت در تراکم خاک، عدم رعایت استانداردهای لازم در حفاری ها و عدم استفاده از وسایل تجهیزات مناسب در حفاری ها را از عوامل این نابسامانی عنوان کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر سمنان از دستگاه های ذیربط خواست تا بر اجرای این پروژه نظارت بیشتری داشته باشند.