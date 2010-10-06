یک شرکت ایرانی موفق به ارائه سرویسهای دیجیتالی به شناورها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی، کاپیتان کسری کردی در این رابطه گفت: این شرکت پس از تأسیس از سوی مراجع و سازمان‌های بین‌المللی فعال دریایی از جمله سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، سازمان دریاداری انگلستان (Admiralty) و اتحادیه ارتباطات بین‌الملل (ITU) مورد تأیید قرار گرفت و توانست نمایندگی توزیع محصولات این سازمان ها را در ایران به عهده گیرد.

وی با اشاره به ضرورت ارسال سریع اطلاعات تغییر و تحولات دریاها و آب‌های آزاد به کشتی‌ها گفت: آدمیرالتی انگلستان با استفاده از منابع هیدروگرافی مختلف و ماهواره‌های مخابراتی، تمام اطلاعات و تغییر و تحولات دریاها و آب‌های بین‌المللی را دریافت کرده و به صورت کتابچه و به طور هفتگی از طریق نمایندگی‌های خود در سراسر جهان به کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی ارائه می‌دهند.

مدیرعامل شرکت خدمات بندری و دریایی کسری اظهار داشت: با آنکه دریافت به موقع این اطلاعات برای ایمنی کشتی‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما این اطلاعات که به صورت کتابچه چاپ و ارسال می‌شود در بیشتر مواقع بسیار دیر و با تاخیر حدود یک ماهه به دست متقاضیان می‌ رسد.

وی افزود: برای رفع این مشکل، مهندسان ایرانی با طراحی نرم‌افزار مخصوصی این قابلیت را فراهم کرده که کشتی‌ها این تغییر و تحولات را از طریق پست الکترونیکی دریافت کنند.

کردی افزود: با تایید کارشناسان فنی آدمیرالتی، این شرکت به عنوان تنها شرکت ایرانی در زمره شرکت های بین المللی ارائه دهنده این سرویس قرار گرفت.

همچنین نیما اولیازاده مدیر فروش و بازرگانی این شرکت نیز گفت: ما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژیهای روز و شبکه همکاری خود در سراسر جهان در حال حاضر مشغول ارائه خدمات به بیش از 70 شرکت ایرانی و خارجی است.

وی ادامه داد: در این راستا موفق شدیم بالغ بر 700 مورد نیاز صاحبان شناورها در سراسر دنیا را در 6 ماهه نخست امسال تامین کنیم که این امر علاوه بر اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز باعث شده صاحبان شناورها بی نیاز از شرکتهای خارجی بتوانند مایحتاج اساسی کشتیهای خود را تامین کنند.

اولیازاده با بیان اینکه در صنعت دریانوردی هر ساعت معادل هزاران دلار هزینه است اظهار داشت: از این رو سرعت در تامین تدارکات در این بخش یک ضرورت است که این شرکت توانسته است به این مهم در ارائه سرویس های خود دست یابد.