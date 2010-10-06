روزانه 5 زلزله در استان یزد به وقوع می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامرضا برزگری ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال 88، بیش از 830 مورد زلزله از یک ریشتر تا 4.9 ریشتر در استان یزد به ثبت رسیده است که این رقم در شش ماهه اول سال جاری به 890 مورد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بهاباد، بافق، طبس و خرانق مراکز زلزله‌ خیز استان یزد هستند و بیشتر زلزله های یاد شده در این مناطق به وقوع پیوسته است.

برزگری افزود: دانشمندان معتقدند با وقوع زلزله های کوچک، انرژی زمین تخلیه می شود و دچار زلزله های بزرگ نخواهیم شد اما همین برخی بخشهای استان یزد بر روی گسل زلزله واقع شده است، جای نگرانی و نیازمند اندیشیدن تدابیر ویژه در این زمینه است.

741 میلیارد تومان خسارت خشکسالی به استان یزد وارد شد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه خشکسالی هم اکنون اصلی ترین مشکل استان یزد به شمار می رود، افزود: خشکسالی بیش از 741 میلیارد تومان خسارت به شهرستانهای مختلف این استان وارد کرده است که تفت و مهریز بیشترین خسارت را در این زمینه متحمل شده اند.

برزگری همچنین میزان بارندگی در سال زراعی گذشته را کمتر از میانگین معمولی خواند و افزود: در سال زراعی گذشته با کاهش 22 درصدی میزان بارندگی نسبت به سال زراعی قبل از مواجه بوده ایم.

برزگری با اشاره به اینکه استان یزد در طول 14 سال گذشته، 10 سال را در خشکسالی به سر برده است، خاطرنشان کرد: این استان جزو هفت استان خشکسال کشور به شمار می ‌رود.

وی یادآور شد: در زمستان گذشته و حتی در دی ‌ماه که ماه پربرفی محسوب می ‌شود، در استان یزد میزان بارش صفر بوده است.

تگرگ رتبه دوم بعد از خشکسالی در وارد کردن خسارت به کشاورزان استان یزد را داشته است

برزگری بیان داشت: بعد از خشکسالی بیشترین خسارات اقلیمی مربوط به تگرگ است که در بهار گذشته 39 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت همچنین سرمازدگی بهاره نیز 29 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان استان یزد وارد کرد.

وی همچنین با اشاره به خسارت 13 میلیارد تومانی بارشهای ناگهانی در برخی شهرها و خسارت شش میلیارد تومانی طوفان، مجموع خسارت‌های اقلیمی وارد شده به استان یزد در سال زراعی 89 - 88 را بالغ بر 828 میلیارد تومان اعلام کرد.

75 درصد قناتهای هوابین استان یزد خشک شده اند

برزگری یادآور شد: خشکسالی منابع آبی استان یزد را نیز دچار خشکی کرده است به نحوی که اکنون 75 درصد قناتهای هوابین خشک شده اند و 30 درصد بقیه نیز در حد پنج درصد آبدهی دارند.

وی عنوان کرد: قناتهای داخل دشت از یزد تا اردکان نیز دچار خشکی شده اند که خشکی قناتها و سایر منابع آبی خسارت 352 میلیارد تومانی به استان یزد وارد کرده است.

روستاهای شهرستان تفت خالی از سکنه

برزگری با اشاره به تبعات ناشی از خشکسالی که هم‌ اکنون گریبانگیر بسیاری از روستاهای این استان شده است، افزود: تعداد زیادی از روستاهای منطقه میانکوه و پشتکوه و بخشی از روستاهای منطقه پشتکوه در شهرستان تفت یا به طور کامل خالی از سکنه شده‌اند یا در حال تخلیه هستند و تنها پنج تا درصد ساکنان این روستاها در خانه‌های خود مانده ‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات استانی سفر هیئت دولت به استان یزد خاطرنشان کرد: 20 میلیارد و 640 میلیون تومان در سفر دوم برای مدیریت بحران استان یزد مصوب شد که صد درصد این بودجه تخصیص یافت و هزینه شد و با این بودجه 370 پرژوه به مرحله اجرا درآمد.

برزگری بیان داشت: این اعتبار بین 17 دستگاه مرتبط با حوادث طبیعی استان یزد توزیع شده که طرحهای آنها هم اکنون دارای پیشرفت بیش از 95 درصد است.

درخواست 60 میلیارد تومانی مدیریت بحران استان یزد در سفر سوم هیئت دولت

وی مجموع اعتبار مورد درخواست در سفر سوم هیئت دولت از سوی مدیریت بحران استان یزد را 60 میلیارد تومان اعلام کرد.

برزگری همچنین با اشاره به پروژه‌ های قابل بهره برداری در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی عنوان کرد: سالن امداد هوایی، سالنهای چند منظوره در شهرستانها، ساخت مرکز لرزه نگاری در طبس، سکوهای اسکان اضطراری و سالن مدیریت بحران از جمله طرحهایی است که در طول این هفته به بهره برداری خواهد رسید.

از 18 تا 24 مهرماه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است.