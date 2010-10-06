جای خالی کفاشیان در فولادشهر و اهانت نماینده AFC به یک خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران با الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه در حضور نزدیک به 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولاد شهر در حال برگزاری است. حواشی این دیدار در زیر می آید:

* در هنگام گرم کردن بازیکنان تیم ذوب آهن تماشاگران منصور ابراهیم‌زاده را تشویق کردند که در نهایت وی از روی نیمکت بلند شد و به سمت آنها رفت و برای‌شان دست تکان داد.

* پیش از آغاز مسابقه کلیپ گل‌های ذوب آهن در دیدار با پوهانگ استیلرز کره جنوبی و دیگر دیدارهای این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و بازی آنها برابر استقلال و سپاهان در لیگ برتر از اسکوربورد ورزشگاه پخش شد.

* صفرعلی براتی رئیس کارخانه ذوب آهن، جهانبخش مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان، معاون استاندار اصفهان، معاون شهردار اصفهان، مهدی تاج و عزیزالله محمدی نمایندگان فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان، اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و تنی چند از مسئولان ورزشی استان اصفهان از جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر دیدار ذوب آهن اصفهان و الهلال عربستان را تماشا کردند.

* روی صندلی مسئولانی که قرار بود به ورزشگاه بیایند نام‌شان نوشته شده بود. در این بین صندلی علی کفاشیان خالی بود که در نهایت توسط یکی از حاضران در جایگاه ویژه پر شد.

* پیش از آغاز مسابقه از طریق بلندگوهای ورزشگاه جوایز جدید در نظر گرفته شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قهرمان لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

* شهاب گردان دروازه بان تیم ذوب آهن پیش از آغاز بازی با پیراهن شماره یک و شلوار شماره 33 خود را گرم کرد.

* دروازه‌بان تیم ذوب آهن در نیمه نخست دیدار این تیم برابر الهلال عربستان چهره محبوب تماشاگران حاضر در ورزشگاه بود. آنها پیش و پس از زدن ضربه پنالتی ویلهمسون به شدت گردان را تشویق کردند.

* در جریان برگزاری این دیدار یکی از مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا بدون هیچ دلیل توجیه کننده‌ای با یکی از خبرنگاران برخورد کرد که این مسئله با واکنش سایر خبرنگاران همراه شد و در نهایت با وساطت دلیلی و عزیز محمدی این غائله خاتمه یافت.