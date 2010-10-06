حماسه حضور در گلستان رقم خود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، به مناسبت استقبال مردم از رئیس جمهور ایران آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان و جواد قناعت استاندار گلستان پیام تشکر مشترکی صادر کردند.

متن پیام به شرح ذیل است: باردیگر حضور افتخارآمیز وبه یادماندنی مردم شریف استان گلستان در استقبال از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد وهیئت محترم کریمه برگ دیگری از تاریخ زرین حماسه حضور را رقم زد.

اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از استقبال گسترده ودرخور تحسین شما مردم متدین استان از اعم شیعه وسنی ، زن ومرد ، بویژه جوانان پرشور مراتب تقدیر وتشکر ویژه خود را اعلام می نماییم.

امید است با استعانت از درگاه خداوند سبحان وتوجهات ویژه حضرت بقیه الله الاعظم اروحناله الفداه ، سومین سفر پر خیر و برکت ریاست محترم جمهور وهیئت دولت زمینه های رشد ، توسعه ، آبادانی بیش از پیش استان را فراهم آورد.

سفر سوم دولت به گلستان 222 مصوبه داشته است و عصر چهارشنبه به پایان رسید.