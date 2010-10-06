آغاز شمارش معکوس برای دریافت یارانه های نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز وجوه یارانه های نقدی به حساب بانکی افراد در نیمه دوم مهرماه امسال خبر داده بود از امروز به بعد باید منتظر واریز این مبالغ باشیم و شمارش معکوس برای پرداخت یارانه های نقدی آغاز خواهد شد.

در عین حال، وی مطرح کرده است که این مبالغ تا زمان اصلاح قیمتها قابل برداشت نیست. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگاران گفت که یارانه های نقدی گرچه در حساب افراد قابل مشاهده است اما تا حدود دو ماه پس از واریز قابل برداشت نیست.

همچنین خبرنگار مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب اطلاع کرد که یارانه ها در یکی از روزهای نیمه دوم مهر ماه به حساب افراد واریز و از این طریق حسابها شارژ خواهد شد.

شایان ذکر است امروز برخی از رسانه ها خبر از واریز مبالغ یارانه های نقدی در حسابهای افراد طی امشب داده اند.

سخنگوی اقتصادی دولت همواره مطرح می کند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده زیرا شماره حساب خانوارها در تمام استانهای کشور دریافت شده است.

گفتنی است، 90 درصد از متقاضیان دریافت یارانه‌های نقدی فرم‌های مربوط به دریافت یارانه را پر کرده اند و 86 درصد آنها شماره حساب مربوطه را اعلام کرده‌اند؛ یعنی 80 درصد افراد کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند، به عبارت دیگر 60 میلیون و 600 هزار نفر در کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.