انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به تعویق افتاد

احسان قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این انتخابات به دلیل تشکیل نشدن جلسه تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات فردا (15 مهر) برگزار نمی‌شود.

وی افزود: زمان برگزاری انتخابات را متعاقباً اعلام می‌کنیم.

انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات قرار بود فردا (پنجشنبه 15 مهر ماه) برگزار شود.

مطابق تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات هیئتی 3 نفره (شامل وزیر ارشاد و نمایندگان از قوای مقننه و قضاییه) مسئولیت نظارت بر این انتخابات را به عهده دارند.

حسن کامران و ناصر سراج نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در هیئت نظارت هستند.

از آنجا که تاکنون جلسه این هیئت برگزار نشده است، انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت ر مطبوعات هم به تعویق افتاده است. در دوره های گذشته حداقل یک هفته قبل از برگزاری انتخابات، جلسات هماهنگی کمیته نظارتی برگزار می‌شد.