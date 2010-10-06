تمرین استقلال در غیاب برهانی و روانخواه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز چهارشنبه استقلال تهران از ساعت 16:30 در ورزشگاه تربیت بدنی صنایع دفاع آغاز شد.

* این جلسه تمرینی در حالی برگزار شد که آرش برهانی با اجازه کادر فنی و امیدرضا روانخواه به دلیل حضور در کلینیک باشگاه غایب بودند. البته بازیکنان ملی پوش استقلال را هم باید به جمع غایبان اضافه کرد.

* در ابتدای این تمرین بازیکنان حدود 10 دقیقه دور زمین دویدند و سپس به تمرینات سرعتی و کششی زیر نظر مربی بدنساز تیم پرداختند.

* پس از این بخش بازیکنانی که روز گذشته در دیدار دوستانه مقابل تیم آرمین قزوین به طور کامل بازی کرده بودند، بنا به دستور کادر فنی به سونا و استخر رفتند تا خستگی آن دیدار را از تن بیرون کنند. سایر بازیکنان حدود 10دقیقه به تمرین پرداخته و سپس به دستور کادر فنی به سالن وزنه رفتند و پس از 15 دقیقه وزنه زدن 10 دقیقه کار با توپ انجام داده و سپس ورزشگاه را ترک کردند.

* محمد محمدی و وحید طالب لو، دو دروازه بان تیم استقلال زیر نظر حسین ترابپور، مربی دروازه بان‌های استقلال تمرینات ویژه‌ای را برگزار کردند.

* تمرین عصر امروز استقلال ساعت 17:45 به پایان رسید. این تیم ساعت 16:30 روز پنجشنبه جلسه تمرینی دیگری برای دیدار با صبا قم برگزار می‌کند. این دیدار روز یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که تمرین روز جمعه تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل حضور کادر فنی و بازیکنان در مجلس ترحیم داوود جورابلو یکی از مشوقان تیم استقلال صبح برگزار خواهد شد. اعضای کادر فنی و بازیکنان استقلال عصر روز جمعه در مراسم ترحیم این مرحوم که در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد، شرکت می‎کنند.