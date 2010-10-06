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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

بانوان قهرمان ورزش سه گانه البرز عازم کرمانشاه شدند

بانوان قهرمان ورزش سه گانه البرز عازم کرمانشاه شدند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای سه گانه کرج گفت: تیم بانوان هیئت ورزش سه گانه کرج به عنوان مدافع عنوان قهرمانی کشور برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور عازم کرمانشاه شد.

مهدی هژیر با بیان خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اعضای تیم بانوان این هیئت که در سال گذشته به مقام قهرمانی بانوان کشور دست یافت و برای این منطقه افتخار آفرینی کرد برای حضور در رقابتهای سال 89 قهرمانی بانوان کشور عازم کرمانشاه می شود.

وی افزود: این دوره از رقابتها به مدت سه روز در کرمانشاه در حالی پیگیری می شود که در ترکیب تیم کرج ورزشکارانی چون زینب نوش آبادی، رقیه شریفی،‌ مژگان ابول پناه، نیکنار فاضلی حضور دارند و لیلا موسوی و لیلا ولی شعار لیقی به عنوان مربی و سرپرست و سعید سعیدی به عنوان نماینده هیئت سه گانه کرج در این دوره از مسابقات حضور دارند.

کد مطلب 1165707

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