تعریف از ملت ایران ملی گرایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در همایش ملی نخبگان که عصر امروز چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: کمال انسان در آن است که تمامی اسماء الهی را در خود شکوفا کند و بهترین مسیر برای این امر دستیابی به علم است.

وی با تاکید بر اینکه بشر دستاوردهای علمی بسیاری داشته است، گفت: بعد از انقلاب اسلامی در ایران نیز کارهای علمی بسیار زیادی انجام شده ولی به رغم همه این دستاوردها ، بشر هنوز در دامنه های این قله بوده و در نقطه صفر قرار دارد.

رئیس جمهور گفت: ما هنوز به کره زمین هم محیط نشده ایم درحالی که کره زمین گردونه عالم همانند صفر است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه علم هیچ مرز و محدوده ممنوعه ای ندارد، افزود: ما برای خود باید افق بسیار بالایی را ترسیم کنیم و اگر هدف گذاری ما بر این باشد که به کشور دیگری برسیم قطعا فاصله سنگین میان ما و این گونه کشورها رفع نخواهد شد.

وی گفت: کار علمی در کشور باید منجر به کمالات اخلاقی و زیبایی های انسانی شود و مشکل امروز علم در جهان این است که عده ای در علم آموزی مسیر را به اشتباه برای خود تعیین کرده اند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما امروز در آغاز یک راه طولانی هستیم، گفت: برای اصلاح مناسبات جهان ، ساختن ایران و تصرف قله های کمال باید درست هدف گذاری کنیم.

احمدی نژاد افزود: در این صورت است که نیروهای ما هم افزا شده و سرعتمان در توسعه بیشتر می شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مهمترین و ارزشمند ترین کار در کشور کار علمی است، گفت: البته آن کار علمی شکوفا و انسان را بالا می برد که در خدمت جامعه قرار بگیرد و اگر کسی کار علمی را برای خود انجام دهد به یک دستاورد رسیده ولی این دستاورد قطعا بالنده نیست.

رئیس جمهور گفت: ما باید مدلهای کار علمی خود را با اهداف خود طراحی کنیم و اگر این کار را انجام دهیم شاهد انواع معجزات خواهیم بود لذا باید ریل برای حرکت را درست انتخاب کنیم.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از نرفتن برخی از نخبگان از خارج از کشور به من پیشنهاد کردند که به آنها پول و امکانات بدهید ولی من با وجود اینکه پذیرفتم گفتم دغدغه فکری یک دانشمند قطعا پول و مادیات نیست و این گونه نیازها فقط در کشورهایی مطرح می شود که نمونه بارز آن نظام سرمایه داری است البته خدا نکند ما پس از چندین سال کار علمی به نقطه ای برسیم که اشغالگران افغانستان و عراق هم اکنون در آن نقطه ایستاده اند.

وی خطاب به معاونت علمی ریاست جمهوری و همچنین وزیران گفت: باید تمام تلاش شما بر این محور متمرکز شود که مسیر را درست طراحی کنیم.

رئیس جمهور در ادامه با اعلام اینکه همه شرایط برای جهش های بزرگ امروز در کشور آماده است، افزود: نه اینکه امروز هیچ مشکلی در مسیر کار علمی و پیشرفت وجود ندارد بلکه مشکل همیشه بوده و البته همواره دستاوردهای بزرگ از دل سختی ها بدست می آید.

احمدی نژاد ملت ایران را ملتی بزرگ و تاریخ ساز عنوان کرد و گفت: برخی تعریف از ملت ایران را ملی گرایی می دانند در حالی که این تعریف ملی گرایی نیست بلکه شکرگزاری از خداوند متعال است که در جمع چنین ملتی هستیم.

وی با بیان اینکه امروز ظرفیت کشور برای کار علمی بسیار بالا است ، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ها به قدری است که همه استعدادهای فکری کشور می تواند شکوفا شده و از بالقوه به بالفعل تبدیل شود. البته هنوز در بخش هایی از صنعت لازم است نگاه ها به سمت کارهای علمی متوجه شود که در این زمینه دولت نیز وارد خواهد شد و بخشی از آن را که به عهده ما است مهیا خواهیم کرد.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد : اعتقاد دارم خودباوری امروز در نسل جوان دانشمند و صنعت گر در طول تاریخ ایران بی نظیر بوده است و نمونه بارز آن نیز تلاش دانشمند جوان هسته ای ما بود که به واقع توانستند با تمامی سختی ها و فشارها نتایج بزرگی را عاید کشور کنند.