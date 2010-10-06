آموزش ضرورتی دائمی برای ارتقای فرهنگ ترافیکی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف ‌پور عصر چهارشنبه در همایش فرهنگیاران ترافیک با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در کنار عوامل انتظامی و راهنمایی و رانندگی نقش موثری در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک دارند، افزود: اگر تاریخ اختراعات و ابتکارات را بررسی کنیم، می ‌بینیم که هر پیشرفتی که بشر به واسطه اختراعاتش داشته در کنار آن تبعاتی نیز وجود داشته است که عمدتا ناشی از عدم توجه و نگاهی همه جانبه بوده است.

وی تصریح کرد: آمارهای سازمان بهداشت جهانی بیانگر این است که هر سال حدود یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و در کنار آن علاوه بر خسارات جانی و مالی به لحاظ اجتماعی نیز سبب بی ‌سرپرستی خانوارهای زیادی می ‌شود که بار روانی ناشی از آن نیز باز به جامعه بر می‌ شود.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با یادآوری این نکته که حمل و نقل یکی از عوامل اساسی توسعه و رشد اقتصادی کشورها است، گفت: ضروری است که به مسئله حمل و نقل به صورت همه ‌جانبه پرداخته شود و همه عوامل اعم از زیر ساخت‌های مربوطه شامل جاده و مسائل مربوط به ایمنی آن و از همه مهم‌ تر موضوع آموزش و فرهنگ صحیح حمل و نقل و ترافیک به عنوان زیرساخت فرهنگی مهم که انسان نقش اصلی را در آن دارد پررنگ دیده شود.

عارف ‌پوربا اشاره به اینکه پژوهش‌های علمی هم بر نقش آموزش تاکید دارند و ثابت کرده‌اند که اگر بخواهیم فرهنگ‌سازی کنیم، باید آموزش را از سنین پایین آغاز کنیم، تاکید کرد: چه محیطی مهیاتر از مدارس و باید به نقش محیط‌های آموزشی و مربیان در این امر توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اذعان به اینکه نباید فراموش کرد که اقدامات مهم و ارزشمندی در این راستا در استان صورت گرفته است، گفت: با این حال هنوز کاستی‌هایی مشاهده می ‌شود که جبران آنها تلاش فراوانی را می ‌طلبد لذا برای همپوشانی اقدامات، رفع خلأها و نارسائی‌ها نیاز به یک عزم همگانی است.

عارف ‌پور با بیان اینکه همکاری و همدلی خوبی بین همه عوامل دست اندرکار در استان وجود دارد، اظهار امیدواری کرد کار جدیدی که با عنوان فرهنگیاران ترافیک اخیرا در سطح کشور به آن پرداخته شده است، بتواند به ایجاد فرهنگ عالی ترافیکی و جامعه ‌ای پر نشاط و فرهیخته در نظم و انضباط ترافیکی در بین شهروندان بینجامد و شاهد پایین آمدن آمار حوادث و سوانح رانندگی و به تبع آن تلفات و خسارات ناشی از آن باشیم.