مشکل تامین آب کشاورزان اصفهان به زودی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا نریمانی بعد از ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید از پنجمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاریهای استان اصفهان ادامه داد: با وجود بسته های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم در نظر گرفته شده از سوی دولت، کشاورزان نگران اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نباشند.

وی هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانهها را افزایش بهره بری دانست و اظهار داشت: با اجرای این قانون و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و افزایش تولید کشاورزان وضعیت بهتری را نسبت به گذشته به دست می آورند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان یکی از عوامل موثر در اجرای هدفمند کردن یارانهها را نیز در بخش کشاورزی را در صرفه جویی در مصرف آب دانست و اظهار داشت: در سال جاری نیز موضوع صرفه جویی در مصرف آب و توسعه بخش آبیاری نوین در دستور کار اداره کشاورزی استان قرار گرفته است.

نریمانی خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست سال جاری در پنج هکتار از اراضی کشاورزی، اصلاح روش آبیاری صورت گرفته است.