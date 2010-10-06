  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

والیبال جوانان آسیا - تایلند/

ایران به جمع هشت تیم برتر راه یافت

ایران به جمع هشت تیم برتر راه یافت

تیم والیبال جوانان کشورمان با کسب پنجمین پیروزی متوالی در مسابقات قهرمانی آسیا به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان کشورمان امروز چهارشنبه برای برگزاری پنجمین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف هند رفت و با نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافت.

شاگردان یوتسا ست کوویچ هر سه گیم این بازی را که در تایلند برگزار شد، با نتایج (25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 19) به سود خود تمام کردند. والیبالیست‎های جوان کشورمان با کسب این پیروزی که پنجمین پیروزی آنها محسوب می‎شد، به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود کردند. 

سریلانکا، ژاپن و اندونزی تیم‌هایی بودند که پیش از این و در مرحله مقدماتی مقابل تیم جوانان کشورمان تن به شکست داده بودند. والیبالیست‌های ایران در نخستین دیدار مرحله دوم نیز موفق به شکست چین تایپه شده بودند.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا تا 17 مهرماه در تایلند پیگیری می‎شود. سه تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در پیکارهای جهانی 2011 را به دست می آورند. ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.
کد مطلب 1165725

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها