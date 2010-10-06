ایران به جمع هشت تیم برتر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان کشورمان امروز چهارشنبه برای برگزاری پنجمین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف هند رفت و با نتیجه 3 بر صفر به برتری دست یافت.
شاگردان یوتسا ست کوویچ هر سه گیم این بازی را که در تایلند برگزار شد، با نتایج (25 بر 21)، (25 بر 22) و (25 بر 19) به سود خود تمام کردند. والیبالیستهای جوان کشورمان با کسب این پیروزی که پنجمین پیروزی آنها محسوب میشد، به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود کردند.
سریلانکا، ژاپن و اندونزی تیمهایی بودند که پیش از این و در مرحله مقدماتی مقابل تیم جوانان کشورمان تن به شکست داده بودند. والیبالیستهای ایران در نخستین دیدار مرحله دوم نیز موفق به شکست چین تایپه شده بودند.
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