سفر رهبر معظم انقلاب به قم نقطه عطفی در تحولات حوزوی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی مولایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفرمقام معظم رهبری به شهر قم تصریح کرد: مجموعه معاونان و مدیران مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به منظور استقبال از حضرت آیتالله خامنهای (دامت برکاته) آمادگی لازم را کسب کردهاند.
مدیر ارتباطات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران سفر مقام معظم رهبری به قم را نقطه عطفی در تحولات حوزوی توصیف کرد و افزود: این سفر باعث ایجاد وحدت در میان اقشار مختلف مردم میشود و مطمئنا شاهد تجلی و شکوه ولایت و مرجعیت دینی و حضور یکپارچه روحانیت و مردم در استقبال از مقام معظم رهبری خواهیم بود.
وی اظهار امیدواری کرد با تمهیدات اندیشیده شده مجموعه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بیشترین برکات را از سفر رهبر انقلاب اسلامی به قم کسب کنند.
مولایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر امیدآفرینی در سطح جامعه از سوی صاحبنظران، رسانهها و به ویژه روحانیون اظهار داشت: دهه پیش رو نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است از این رو سفر حضرت آیتالله خامنهای (دامت برکاته) به قم فرصت مغتنمی برای استفاده از رهنمودهای ایشان در مسائل مهم کشور و جهان و وظایف حوزههای علمیه در این موضوعات است و امروز مجموعه مدیران و معاونان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با تمام وجود آماده هستند تا با شنیدن رهنمودهای مقام معظم رهبری حوزهای موفق و شایسته برای دهه پیشرفت و عدالت و امیدآفرینی در سطح جامعه ایجاد کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر ارتباطات مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران سفر مقام معظم رهبری به قم را نقطه عطفی در تحولات حوزوی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی مولایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفرمقام معظم رهبری به شهر قم تصریح کرد: مجموعه معاونان و مدیران مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به منظور استقبال از حضرت آیتالله خامنهای (دامت برکاته) آمادگی لازم را کسب کردهاند.
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