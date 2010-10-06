کشاورزان اردبیلی هفت میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام قاسم احدزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه استانی این ستاد اظهار داشت: پیش بینی می شود تا پایان سال زراعی یعنی تا آخر مهر ماه امسال این رقم به بیش از 10 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 13 میایرد و 800 میلیون ریال زکات در استان جمع آوری شده بود، افزود: دولت نیز در سال 88 بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای طرح های اجرایی از محل جمع آوری زکات در روستاها اختصاص داد.

مسئول ستاد احیای زکات استان با ابراز خرسندی از نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات در بین کشاورزان و زارعان استان، محل هزینه زکات جمع آوری شده را روستاهای دارای دهیاری و با هدف انجام کارهای عام المنفعه و محرومیت زدایی از روستاها عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ستاد احیای زکات استان با همکاری اداره کل امور روستایی استانداری 199 طرح از جمله احداث مسجد، راه سازی، بهسازی درون روستاها و ساخت غسالخانه در روستاهای استان اجرا کرده است.

احدزاده آسفالت معابر روستای ننه کران در نمین، ساخت خانه عالم در روستای انزاب اردبیل، بهسازی معابر درون روستایی در روستای قره درویش، ساخت غسالخانه در روستای مجنده مشگین شهر، ساخت مسجد در روستای شور گول وبهسازی معابر روستای روح کندی در بیله سوار را از جمله این طرح ها برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز زکات جمع آوری شده از روستاهای استان با تخصیص اعتباراتی از حمایتهای دولتی، در همان روستا هزینه خواهد شد.