برای ایجاد تغییر در آسیا به اتحاد با ژاپن نیازمندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کورت کمپبل" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق دور گفت: آمریکا و ژاپن برای تسریع در ایجاد تغییر در آسیا به اتحاد و همکاری نزدیک با یکدیگر نیاز دارند.

وی که برای آماده سازی مقدمات سفر آتی "باراک اوباما" به ژاپن سفر کرده همچنین از اقدامات دولت این کشور در ارتباط با جزایر مورد مناقشه در دریای چین قدردانی کرد.

وی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سفارت آمریکا در توکیو خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر دوره ای از پیشرفتها را نه تنها در شمال شرق آسیا بلکه در تمام این قاره شاهد هستیم و روابط آمریکا و ژاپن در این شرایط بسیار مهم است. کمپبل در ادامه بر لزوم تمرکز دو کشور بر همکاریهای امنیتی و نیز توجه ویژه سیاستمداران آمریکایی بر نقش ژاپن در تحولات منطقه ای تاکید کرد.

این در حالی است که در ماههای اخیر و بدنبال اعتراضات مردم ژاپن در مورد پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور، روابط واشنگتن و توکیو با تنشهایی روبرو بوده است.

در این میان شدت فشارها در مورد انتقال پایگاههای نظامی آمریکا به بیرون از خاک ژاپن تا حدی بوده که سلف "نائوتو کان" را ناچار به کناره گیری از نخست وزیر کرده است.

گفتنی است طبق توافق نظامی آمریکا و ژاپن که وارد پنجاهمین سال خود شده، حدود 47 هزار نظامی آمریکایی در خاک این کشور مستقر شده اند. آمریکا مدعی است که این نیروها آمادگی دفاع از ژاپن در صورت تهدید هسته ای این کشور را دارند.