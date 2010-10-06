95 درصد از زوجین نابارور قابل درمانند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا طباطبایی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید رؤسای سازمان های دانش آموزی سراسر کشور از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری در سخنانی اظهار داشت: حوزه‌ پژوهشی‌ یکی‌ از بخش‌های مهم فعالیت در جهاد دانشگاهی‌ به‌ شمار می‌آید که‌ عهده‌دار وظایف‌ پژوهشی‌، انجام‌ تحقیقات‌ کاربردی‌ و توسعه‌ای‌، ارائه‌ مشاوره‌ و خدمات‌ علمی‌ و فنی‌ و پیگیری‌ و بهره‌برداری‌ از نتایج‌ طرح‌های‌ تحقیقاتی‌‌ است‌.



وی به روند درمان بیماران در این مرکز اشاره کرد و افزود: در گام اول عامل ناباروری در زوجین مشخص می‌شود که بر اساس آمارها 35 درصد در مردان، 40 درصد در زنان، 15 درصد به صورت مشترک و 5 درصد نیز عوامل ناشناخته است.



طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: با روش‌های متداول امروزی در خصوص درمان ناباروری 95 درصد از زوجین نابارو با همین روش‌ها قابل درمانند و امیدورایم در آینده با پیشرفت‌های علمی در این زمینه 5 درصد مابقی نیز درمان شوند.



وی در ادامه اظهار داشت: در دهه شصت بیشترین خروج ارز از کشور بدلیل بیماری نازایی بود که بیماران با مسافرات به کشورهایی همچون انگلیسو آلمان مراحل درمان را در این کشورها طی می‌کردند.



معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی قم اظهار داشت: در همان سال‌ها افراد سودطلب با ایجاد باندهایی از این فرصت استفاده می‌کردند و بیماران با مشکلات بسیاری در طول درمان مواجه بودند و از طرف دیگر نیز از روش‌هایی استفاده می‌شد که با آموزه‌های دینی و اسلامی کشور ما هم خوانی نداشت.



وی با بیان اینکه اولین گام‌ها در خصوص خودکفایی در این زمینه را مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی برداشتند عنوان کرد: مراحل تحقیقات در مجموعه رویان اصفهان و یزد و تهران آغاز شد و هم اکنون نه تنها به خودکفایی رسیده‌ایم بلکه سالانه تعداد زیادی از کشورهای دیگر برای درمان به این مراکز مراجعه می‌کنند.



طباطبایی با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است بین 10 تا 15 درصد از زوجین نابارور هستند ادامه داد: اگر این شاخص را در ایران مقایسه کنیم چیزی در حدود 2 و نیم تا 3 میلیون نفر از زوجین ایرانی نابارواند و هرساله نیز تعداد 150 هزار نفر بر این آمار افزوده می‌شوند.



طباطبایی افزود: آمار مراجعات برای درمان ناباروری به استان قم بسیار چشمگیر بوده است و در بخش توریست درمانی از کشورهای خارجی 119 زوج برای درمان به قم مراجعه کرده‌اند.



وی از عوامل اصلی نازایی در ایران را افزایش سن ازدواج عنوان کرد و افزود: بهترین سن برای ازدواج در خانم ها سن 20 سالگی است که متأسفانه این میزان به 24 سالگی و بالاتر افزایش یافته است که همین امر باعث ایجاد مشکلات نازایی در زوجنین بویژه در خانم‌ها می‌شود.



طباطبایی در ادامه بیان کرد: در راستای اهداف ارزشمند جهاد دانشگاهی، معاونت پژوهش جهاد دانشگاهی واحد استان قم در سال 87 شروع به فعالیت کرد که از دستاوردهای ارزشمند این معاونت می‌توان به تأسیس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری اشاره کرد.



وی به ویژگی‌های مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم اشاره کرد و افزود: این مجموعه به جهت برخوردار بودن از تخصص بالا مورد توجه خاص بیماران قرار گرفته است که تا کنون 21 هزار مراجعه کننده به این مرکز داشته‌ایم که از تعداد 150 نفر از سایر کشورها بوده‌اند.