سوریه و حزب الله بر مقابله با توطئه ها علیه لبنان تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"حسن عزالدین" در دیدار با "علی عبدالکریم علی ظهر"در محل سفارت سوریه در لبنان، اوضاع داخلی بویژه موضوع دادگاه بین المللی ترور"رفیق حریری"، شاهدان دروغین و تهدیدهای موجود را بررسی کردند.

طرفین در این دیدار ضمن تاکید بر راههای مقابله با توطئه ها علیه دستاوردهای لبنانی ها، مقاومت را حامی کشور و سبب سرافرازی آن دانستند.

مسئول روابط عمومی حزب الله و سفیر سوریه در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت حمایت مقاومت از توطئه ها اعلام کردند: سوریه و لبنان جبهه واحدی علیه رژیم صهیونیستی و تهدیدات آن هستند.

سفیر سوریه با اشاره به بحران داخلی لبنان، بر ضرورت ایجاد رایزنی میان گروههای مختلف این کشور و مقابله با فتنه برای گرفتن فرصت از بدخواهان لبنان تاکید کرد.

عزالدین نیز تاکید کرد: حزب الله در مرحله کنونی در راستای صیانت کشور گام بر می دارد. موضوع شاهدان دروغین و حامیان آنها باید مورد بررسی قرار گیرد تا کشور از بحرانهای سیاسی و مشکلات رهایی یابد زیرا کشور تحمل بی ثباتی را ندارد.

وی در ادامه اظهار داشت: کسانی که به نابودی قدرت مردم، ارتش و مقاومت کمربسته اند، دست از طرحهای بیهوده خود بردارند زیرا ثمری برایشان ندارد.