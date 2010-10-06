فضای آشتی ملی فلسطینیان مثبت و خوش بینانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،"خالدالبطش" تاکید کرد: فضای آشتی فلسطین خوش بینانه است و جنبشهای فتح و مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)برای پایان دادن به تفرقه ها جدی هستند.

وی ضمن درخواست از جنبشهای فتح و حماس برای رفع موانع موجود افزود: جنبش فتح و حماس خطری که آرمانهای فلسطین راتهدید می کند درک کرده اند.

این عضو جنبش جهاد اسلامی ضمن تاکید بر وحدت فلسطینی ها، اظهار داشت: دو دستگی اوضاع فلسطینی ها را روز به روز بدترمی کند و فرصت زورگویی را به رژیم صهیونیستی می دهد.

وی درباره سند آشتی ملی پیشنهادی مصر گفـت: ما ملاحظاتی درباره آن به ویژه درباره بازنگری سازمان آزادی بخش فلسطین و حق مقاومت در برابر اشغالگران داریم.

البطش تاکید کرد: جنبش جهاد اسلامی بر مقاومت علیه اشغالگران تا نابودی آن اصراردارد و از آشتی برای از بین بردن اختلافات و رفع شکافهای موجود حمایت می کند.

این عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به مذاکرات سازش افزود: این مذاکرات محکوم به شکست است زیرا زمین، کشور و آرمانها را مورد حراج قرار می دهد.

وی از مذاکره کننده فلسطینی خواست برای تحقق وحدت و پایان دودستگی به دامان فلسطین بازگردند و این مذاکرات بیهوده را رها کنند.