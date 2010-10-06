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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۲

عضو جنبش جهاد اسلامی:

فضای آشتی ملی فلسطینیان مثبت و خوش بینانه است

فضای آشتی ملی فلسطینیان مثبت و خوش بینانه است

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن ابراز خرسندی از فضای آشتی ملی فلسطینی ها، بر ضرورت وحدت میان گروههای فلسطینی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،"خالدالبطش" تاکید کرد: فضای آشتی فلسطین خوش بینانه است و جنبشهای فتح و مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)برای پایان دادن به تفرقه ها جدی هستند.

وی ضمن درخواست از جنبشهای فتح و حماس برای رفع موانع موجود افزود: جنبش فتح و حماس خطری که آرمانهای فلسطین راتهدید می کند درک کرده اند.

این عضو جنبش جهاد اسلامی ضمن تاکید بر وحدت فلسطینی ها، اظهار داشت: دو دستگی اوضاع فلسطینی ها را روز به روز بدترمی کند و فرصت زورگویی را به رژیم صهیونیستی می دهد.

وی درباره سند آشتی ملی پیشنهادی مصر گفـت: ما ملاحظاتی درباره آن به ویژه درباره بازنگری سازمان آزادی بخش فلسطین و حق مقاومت در برابر اشغالگران داریم.

البطش تاکید کرد: جنبش جهاد اسلامی بر مقاومت علیه اشغالگران تا نابودی آن اصراردارد و از آشتی برای از بین بردن اختلافات و رفع شکافهای موجود حمایت می کند.

این عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به مذاکرات سازش افزود: این مذاکرات محکوم به شکست است زیرا زمین، کشور و آرمانها را مورد حراج قرار می دهد.

وی از مذاکره کننده فلسطینی خواست برای تحقق وحدت و پایان دودستگی به دامان فلسطین بازگردند و این مذاکرات بیهوده را رها کنند.

کد مطلب 1165759

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