به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده پس از پیروزی تیم ذوب آهن برابر الهلال عربستان در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم توانستیم با توجه به نگرانیهایی که وجود داشت در این بازی مهم به پیروزی برسیم. قطعا دست اندازها ما را بیدار کرد تا مسیرمان را هموار کرده و با حرکت بهتری پیش برویم.
وی در ادامه افزود: خوشحالم که تلاش بازیکنانم حداقل با یک گل همراه بود و توانستیم برابر تیم پرقدرت الهلال از فرصتهای بسیارمان به یک گل برسیم که این گل در بازی برگشت به سود ما خواهد بود.
سرمربی تیم ذوب آهن در خصوص اینکه "آیا پیروزی با یک گل یک برد متزلزل محسوب نمی شود؟"، اظهار داشت: پیروزی 2 بر یک برابر پوهانگ متزلزلتر از این برد بود. ما امروز شانس موفقیتمان برای پیروزی بیشتر از دیدار مقابل پوهانگ است و امیدوارتر از بازی مرحله یک چهارم نهایی برای دیدار برگشت با الهلال راهی عربستان می شویم.
وی دفع پنالتی ویلهمسون توسط شهاب گردان را یک امتیاز مثبت روحی برای تیم ذوب آهن دانست و اظهار داشت: الهلالیها در دقایق پایانی با تغییراتی که دادند برای ما مشکلاتی را ایجاد کردند اما خوشحالم در هفتهای که از آن به عنوان هفته ناکامی فوتبال ایران نام برده می شد توانستیم تیم پرقدرت الهلال را شکست دهیم و این هفته را با پیروزی شیرین برای فوتبال ایران سپری کنیم.
شادی بازیکنان ذوب آهن پس از گشودن دروازه الهلال عربستان
ابراهیمزاده اضافه کرد: از روز نخست هدفمان صعود به جام باشگاههای جهان بود و در حالی که همه می گفتند در گروه مرگ قرار داریم، مرحله مقدماتی را با قدرت پشت سر گذاشتیم و با پیروزی ارزشمند مقابل مس و پوهانگ، امروز در یکقدمی فینال قرار داریم. بدون شک تمام تلاشمان را به کار می گیریم تا این فرصت بزرگی را به راحتی از دست ندهیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر بازیکنانش در زدن ضربات نهایی دقت بیشتری می کردند ذوب آهن به پیروزی بهتری می رسید، افزود: نگران حضور تماشاگران تیم الهلال عربستان نیستم زیرا ما تمام تشویقهای آنها را به عنوان تشویق تیم ذوب آهن میشنویم!
ابراهیمزاده برای اثبات این ادعای خود یک مثال آورد و گفت: محمد سواری در اولین بازی رسمیاش برای سپاهان در بازی تاریخی و پیروزی 4 بر یک این تیم برابر پرسپولیس به میدان رفت. من قبل از بازی سواری را به وسط میدان بردم و به او گفتم تشویقها را این طوری بشنو که همه سواری را تشویق می کنند و همین مسئله باعث شد محمد کم تجربه عملکرد خوبی در آن دیدار داشته باشد.
ابراهیمزاده در واکنش به اظهارات سرمربی تیم الهلال که مدعی شده بود، تیمش در ریاض با چهار گل ذوب آهن را شکست می دهد، گفت: مربی پوهانگ هم گفته بود که ما ذوب آهن را در کره با تعداد گلهای زیاد شکست می دهیم. مربیان دیدگاههای خودشان را دارند اما ما تلاش می کنیم تا در آن بازی موفق شویم و به فینال راه یابیم.
تیم فوتبال ذوب آهن ایران با برتری یک برصفر مقابل الهلال عربستان یک گام دیگر به دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا نزدیک شد.
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