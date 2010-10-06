به گزارش خبرنگار مهر، امشب و در ادامه رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا در بیروت تیم‌ها برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم جدول به مصاف هم رفتند که طی آن نمایندگان ایران و عراق بر حریفان خود پیروز شدند.

در جدال تیم‌های سوم جدول مقدماتی تیم فولاد سپاهان اصفهان برابر الصداقه لبنان قرار گرفت. نماینده کشورمان در این بازی با نتیجه 35 بر 23 نماینده لبنان را از پیش رو برداشت و در مکان پنجم مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا ایستاد.

در دیگر بازی امشب تیم نفت عراق با نتیجه 40 بر 34 از سد الجزیره امارات گذشت و در مکان هفتم جدول رده بندی مسابقات قرار گرفت. بدین ترتیب تیم‌های فولاد سپاهان اصفهان، الصداقه لبنان، نفت عراق، الجزیره امارات و الجیش عراق به ترتیب رده‌های چهارم تا نهم جدول رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا را از آن خود کردند.

در ادامه این رقابت‌ها فردا شب تیم ذوب آهن اصفهان با السد قطر برای کسب مقام سوم و چهارم و دو تیم مضر عربستان و السد لبنان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می روند.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 9 تیم از 3 تا 15 مهرماه در بیروت لبنان برگزار می شود.