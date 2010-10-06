تعامل ادیان آسمانی به منظور مهار اقدامات مخرب ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد که توسط محمد رضا میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور تسلیم پاپ شد بدین شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

عالی جناب پاپ بندیکت شانزدهم

رهبر کاتولیک‌های جهان

سلام‌های گرم و صمیمانه‌ام را به جناب عالی ابراز می‌دارم و از مواضع شما و شورای پاپی ادیان واتیکان در محکوم نمودن اقدام نابخردانه کلیسایی در ایالت فلوریدای آمریکا در اهانت به ساحت مقدس کلام‌الله مجید که دل میلیون‌ها مسلمان را به درد آورد، تشکر می‌کنم.

شرایط خاص حاکم بر جهان امروز و کم‌توجهی نوع بشر به آموزه‌های ادیان توحیدی که متأسفانه متأثر از اشاعه جریاناتی چون سکولاریسم و اومانیسم افراطی غربی و گرایش بیش از پیش انسان به زندگی مادی، سودجویی و هواهای نفسانی است، روند فزاینده‌ای به خود گرفته و زمینه انحطاط جوامع بشری به خصوص بنیان خانواده و نسل جوان را فراهم نموده است. بر این اساس لزوم همکاری تنگاتنگ و تعامل ادیان آسمانی به منظور مهار این حرکت‌های مخرب، ضرورتی غیرقابل انکار می‌باشد.

عالی‌ترین رسالت پیامبران الهی، دعوت به توحید و در سایه آن، ظلم‌ستیزی و برقراری عدالت بوده است. بر این اساس، پیروان ادیان ابراهیمی باید جهت تحکیم عدالت و رفع ظلم و ستم و جلوگیری از برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز که نتیجه‌ای جز تولید و انباشت نفرت و به تبع آن، ایجاد مناقشات و مشکلات در معادلات بین‌المللی ندارد، پیشگام باشند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی دینی و مردم‌سالار، همکاری نزدیک و توسعه روابط دوجانبه با واتیکان را همواره به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود مدنظر داشته و حل معضلات مبتلا به جوامع بشری همچون هتک حرمت ادیان و پیامبران الهی، اشاعه دین‌گریزی و اسلام‌هراسی و تزلزل نهاد مقدس خانواده را از جمله موضوعات مهمی برای رایزنی و تعامل سازنده با مقر مقدس می‌داند.

اینجانب ضمن احترام ویژه به دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه و اهتمام جناب عالی در نفی تبعیض و خشونت و با تأکید دوباره بر جایگاه دین و عبودیت در گره‌گشایی معضلات جهانی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعی مشترک در جهت تغییر ساختار ظالمانه حاکم بر جهان اعلام می‌دارم.

امیدوارم با استعانت از درگاه احدیت و در سایه همکاری‌های فی‌مابین، شاهد گرایش بیش از پیش جوامع بشری به سمت معنویت و برقراری صلح و عدالت در جهان باشیم.

از خداوند متعال سلامتی جناب عالی و توفیق روزافزون شما را در ترویج رسالت پیامبران الهی مسألت دارم.