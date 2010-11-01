شهرک صنعتی قرچک در پیچ و خم واگذاری زمین به صنعتگران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این شهرک صنعتی با مصوبه سال 1384 هیئت دولت فعالیتش را شروع کرد که با حضور مدیرعامل شهرکهای صنعتی و بازدید از اراضی جنوب قرچک همچنین بخش پیشوا مقرر شد که دو شهرک صنعتی در شهرستان ورامین احداث شود.

مطالعات این کار نیز از سال 85 شروع شد و در سال 86 با توجه به شناسایی مکانها، قرار شد دو شهرک صنعتی، یکی در پیشوا و یکی در قرچک احداث شده و نسبت به تملک اراضی اقدام شود.

در این راستا نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی حضور پیدا کردند و از کشاورزان منطقه جنوب قرچک نیز دعوت به عمل آمد، توافقنامه ای تنظیم شد و قیمت گذاری توسط کارشناسان انجام شد و مقرر شد که این اراضی متری هزار تومان و هکتاری 10 میلیون تومان از کشاورزان خریداری شود.

به این ترتیب سه نفر به نمایندگی از طرف کشاورزان انتخاب شده و با مدیر وقت شرکت شهرکهای صنعتی وارد مذاکره شدند، مبایعه نامه ها نیز تنظیم شد و اقداماتی نسبت به انتقال اسناد صورت گرفت.

در نهایت، مسئولان این شهرک صنعتی حدود هزار و هشت هکتار از اراضی جنوبی بخش قرچک را خریداری کرده و از همانجا فعالیت شهرک صنعتی قرچک را شروع کردند به این ترتیب خریداری زمین ها از سال 85 تا 87 به طول انجامید و نسبت به نقشه برداری نیز اقدام شد.

یکی از مشکلات در آن زمان، راه دسترسی به این شهرک صنعتی بود که با جلسات و مذاکره با کشاورزان ختم به خیر شد و به این شکل بود که عملاً شرکت شهرکهای صنعتی فعالیتش را برای ایجاد این شهرک آغاز کرد.

البته برای مدتی فعالیت این شهرک تعطیل شد و علت نیز این بود که قرار بود دو شهرک صنعتی به صورت همزمان در شهرستان ورامین احداث شود و شهرک صنعتی پیشوا از نظر پیشرفت کارها و فعالیت جلوتر بود و قطعاً اگر این دو شهرک فعالیت خود را با هم آغاز می کردند، استقبال صنایع از شهرک صنعتی که به شهر تهران نزدیک تر بود، بیشتر می شد، پس تصمیم گرفته شد ابتدا شهرک صنعتی پیشوا را به اتمام برسانند و وقتی آنجا اشباع شد به قرچک بپردازند.

بخشداری قرچک معترض به تبعیض بود

بخشدار قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: بخشداری نسبت به این موضوع معترض بود و به همین دلیل در بهمن ماه 87 به اتفاق استاندار تهران جلسه ای به منظور بررسی مشکلات شهرک صنعتی قرچک تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعطیلی شهرک صنعتی به اطلاع استاندار رسید.

عین الله تاجیک افزود: یکی از مصوبات خوب آن جلسه این شد که ظرف مدت یک هفته جلسه ای با حضور مسئولان شرکت شهرکهای صنعتی، فرمانداری، بخشداری و دستگاه های مربوط به این کار تشکیل شده و نسبت به رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی اقدام شود.

وی تأکید کرد: خوشبختانه این مصوبه و دستور استاندار اجرا و فعالیت شهرک صنعتی آغاز شد و اینها فعالیتهایی بود که در خصوص راه اندازی شهرک صنعتی قرچک انجام شد.

تهیه اسناد مناقصه شهرک صنعتی آغاز شده است

از نیمه دوم سال 88 تاکنون بحث تهیه اسناد مناقصه در انتخاب مشاور شهرسازی شهرک آغاز شده و در حال حاضر مطالعات فاز اول شهرسازی به تصویب رسیده است. مشاور در حال آماده سازی اسناد و نقشه های فاز دوم و آماده سازی شهرک برای آغاز عملیات عمرانی در فاز اول شهرک به مساحت 250 هکتار است و حدود دو کیلومتر از راه دسترسی به شهرک، زیرسازی و جدول گذاری شده که این کار با اعتباری بالغ بر 230 میلیون تومان حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

بخشدار قرچک اظهار داشت: البته در خصوص راه دسترسی به ورودی شهر قرچک هم تحقیقاتی انجام شده و قرار است از روی ریل آهن، پل عبوری احداث شود که مکاتبات آن از طریق شرکت شهرکهای صنعتی با اداره کل راه و ترابری استان تهران صورت گرفته است.

تاجیک افزود: البته شرکت شهرکهای صنعتی انتظار دارد که از محل اعتبارات استانی، اعتباری برای راه شهرک صنعتی تخصیص یابد .

وی خاطرنشان کرد: بخشداری قرچک از مسئولان استان درخواست دارد که این خواسته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی را عملی کنند تا مشکل راه شهرک صنعتی که یکی از مهمترین بحثهای شهرک است، برطرف شود.

استثنای شهرکهای صنعتی از مشکلات قانونی

دولت مصوبه ای دارد که طبق آن شهرکهای صنعتی از مشکلات قانونی مستثنی هستند و همه دستگاههای اجرایی در راستای اجرای سیاستهای دولت جهت اشتغالزایی همکاری می کنند، بنابراین قطعاً باید شرکت شهرکهای صنعتی برای تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به صنعتی اقدام کند .

بخشدار قرچک در این خصوص عنوان کرد: این شرکت مکاتبات خود را با بخشداری انجام داده و بخشداری نیز آن را جهت تغییر کاربری برای دستگاه های مربوطه ارسال کرده و حدود 50 درصد این کار انجام شده که امید است این مشکلات رفع شود.

تاجیک افزود: جلسه ای در بخشداری با حضور نماینده شهرستان در مجلس، شهردار قرچک، فرماندار شهرستان، اعضای شورای شهر قرچک، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و مسئولان مختلف تشکیل شده و مشکلات از نزدیک بررسی شد .

وی تأکید کرد: راهکارهای برون رفت از مشکلات مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مصوبات خوبی نیز در این جلسه وجود داشت؛ به هر حال همگی به فکرهستند تا با حل مشکلات، زیرساختهای اشتغال پایدار در بخش قرچک ایجاد شود .

زیرساختهای شهرک صنعتی قرچک در اولویت است

کارشناسان مسائل اقتصادی و صنعتی معتقدند که زیرساختهای شهرک صنعتی قرچک در اولویت است و یکی از این زیرساختها ایجاد تصفیه خانه فاضلاب و تهیه آب برای این شهرک صنعتی است که از ضروریات محسوب می شود.

تاجیک در این خصوص گفت: شرکت شهرکهای صنعتی برای اخذ مجوز با امور آب جنوب شرق استان تهران مکاتبه انجام داده که امید است وزارت نیرو و امور آب جنوب شرق استان تهران جهت تخصیص آب اقدام کنند .

وی افزود: البته شهرستان ورامین جهت حفر چاه جزء مناطق استثنایی و دارای خط قرمز است و صدور مجوز با مشکلاتی همراه خواهد بود اما چون ساخت شهرکهای صنعتی در راستای سیاستهای دولت است و ایجاد اشتغال خواهد داشت، امید است که این مشکلات زودتر حل شود.

بخشدار قرچک ادامه داد: در خصوص برق و گاز و تلفن نیز مکاتبات مختلفی انجام شده، همچنین عملیات محوطه سازی ساختمان ورودی شهرک صنعتی شروع شده است.

وی بیان داشت: برای عملیات اجرایی فاز اول محوطه سازی که 250 هکتار است، طبق برآوردها 60 میلیارد ریال اعتبار تخصیص پیدا کرده و تا سال 1391 فاز اول آن به اتمام می رسد همچنین اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار فاز اول تهیه شده که به زودی انجام خواهد شد.

تاجیک افزود: در خصوص پست زمینی برق نیز مکاتبه شده و قرار است اداره مخابرات جهت تأمین میزان خطوط تلفنی که در فاز نهایی نیاز است دستگاههای لازم را در محلهای مناسب مستقر کند.

وی تأکید کرد: بر اساس سئوالی که از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی شد و زمان واگذاری زمین را به صنایع جویا شدیم، وی قول مساعد داد که در زمستان سال 1389 و بهار سال 1390 واگذاری اراضی به صنایعی که متقاضی احداث کارخانه هستند، شروع شود .

استقرار 1600 واحد صنعتی در شهرک

بر اساس پیش بینی شرکت شهرک صنعتی قرچک، در نهایت 1600 کارخانه در این شهرک صنعتی احداث خواهد شد و بررسی ها نشان می دهد که این تعداد کارخانه برای حدود 20 تا 30 هزار نفر اشتغالزایی خواهد داشت و این امر مهم می تواند بخش اعظمی از بیکاران ساکن در قرچک و شهرهای اطراف را از معضل بیکاری نجات دهد.

از سوی دیگر، شهرک صنعتی قرچک نزدیک ترین شهرک به پایتخت و بزرگ ترین شهرک صنعتی استان تهران است و خط قطار شهری از فاصله حدود یک کیلومتری شهرک صنعتی عبور می کند که به طور حتم صنایع استقبال خوبی از این شهرک خواهند داشت و به محض واگذاری زمین، این استقبال شروع خواهد شد و تمام صنایع غیرآلاینده مثل صنایع غذایی، داروسازی، الکترونیک و... در این مکان احداث خواهند شد.

بخشدار قرچک اظهار داشت: هزار و هشت هکتار از اراضی جنوبی شهر قرچک جهت احداث این کارخانجات ایجاد شده و مکاتباتی با اداره آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران جهت هدایت بخشی از فاضلاب شهرک صنعتی صورت گرفته که در آنجا تصفیه شود و به زمین های کشاورزی این منطقه هدایت شود.

وی افزود: امید است با شروع فعالیت شهرک صنعتی قرچک شاهد اشتغالزایی خوبی در این منطقه باشیم.

تعطیلی شهرک صنعتی قرچک صحت ندارد

تاجیک تأکید کرد: موضوع تعطیلی شهرک صنعتی به هیچ وجه مورد تأیید نیست و صحت ندارد، چرا که در حال حاضر این شهرک فعال است و 250 هکتار از فاز اول آن در حال آماده سازی و جدولگذاری و زیرسازی است که امید می رود هر چه سریعتر به بهره برداری برسد و بهره آن را مردم بخش قرچک ببرند.

وی ادامه داد: شهرک های صنعتی قوانین خاص خود را دارند و ساخت و سازها مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان تهران می شود.

این مسئول افزود: این شهرک خارج از حریم شهر قرچک و در حریم بخش قرچک واقع شده که کارهایی مثل تغییر کاربری آن نیز باید از طریق بخشداری صورت گیرد.

توسعه بخش قرچک با افتتاح شهرک صنعتی

به هر تقدیر، بخش قرچک با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر که قشر غالب آنها کارگر بوده و در تکاپوی زندگی بهتر روزمره شان به تلاش و فعالیت می پردازند، نیازمند این شهرک صنعتی است.

زیرساختهای شهرک صنعتی در حال شکل گرفتن است و توسعه بخش قرچک با افتتاح این شهرک، شکل مطلوبتری به خود می گیرد.

تلاش مسئولان شهرستان ورامین و شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران برای سامان بخشیدن به امور شهرک صنعتی قرچک باید دو چندان شود تا گامهای اساسی برای رشد همه جانبۀ این بخش برداشته شود.

قرچک، محرومیت های زیادی را تجربه کرده و این روزها بارقه های امید برای پیشرفت و توسعه این منطقه، با پیگیری امور شهرک صنعتی، زنده شده است.

افتتاح شهرک صنعتی در بخش قرچک، بدون شک بسیاری از مشکلات بیکاری منطقه و مجموعه شهرستان ورامین را برطرف می کند.