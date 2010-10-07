روسیه میزبان ششمین دوره مسابقات جهانی پومسه تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره سالیانه فدراسیون جهانی تکواندو روز گذشته با حضور 192 عضو این فدراسیون در تاشکند برگزار شد که طی آن اعضا به اتفاق، رای به انتخاب شهر "ولادیواستک" روسیه برای میزبانی ششمین دوره مسابقات جهانی پومسه تکواندو دادند.

جلسه شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو روز گذشته با حضور سیدمحمد پولاگر، رئیس فدراسیوتن تکواندو کشورمان برگزار شد. اعضای این شورا با هدف انتخاب میزبان رقابت‌های انتخابی المپیک تشکیل جلسه دادند. از هر قاره چند کشور خواستار کسب میزبانی این مسابقات بودند و رقابت میان این کشورها درآمدی 300 هزار دلاری را نصیب فدراسیون جهانی تکواندو کرد.

در قاره آفریقا دو کشور مصر و مراکش خواهان امتیاز میزبانی مسابقات گزینشی المپیک بودند که مصری‌ها با معرفی شهر "پروت سعید" و پرداخت 50 هزار دلار به فدراسیون جهانی و برعهده گرفتن هزینه‌های 10 کشور در رقابت با رقیب خود پیروز شدند. این مسابقات در نوامبر 2011 در کشور مصر برگزار خواهد شد.

دو کشور آلمان و روسیه برای کسب میزبانی رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره اروپا به رقابت پرداختند. ژرمن‌ها برای کسب میزبانی پیشنهاد پرداخت 80 هزار دلار به فدراسیون جهانی و تقبل کلیه هزینه‌های پنج عضو ارشد فدراسیون را ارائه دادند. اما روس‌ها 120 هزار دلار پرداخت و اعلام کردند به 25 کشور نیز برای سفر به روسیه کمک خواهند کرد. همین موضوع شکست آلمان‌ها را در پی داشت و باعث شد شهر "کازان" روسیه در ژانویه 2012 میزبان مسابقات تکواندو گزینشی المپیک در قاره اروپا باشد.

در قاره آمریکا وضعیت متفاوت بود. دو کشور آمریکا و مکزیک خواهان امتیاز میزبانی مسابقات تکواندو گزینشی المپیک بودند. پیش از آغاز جلسه نمایندگان کشورهای حاضر در قاره آمریکا در رایزنی با اعضای کمیته اجرای فدراسیون جهانی تکواندو مانع انتخاب آمریکا شدند. آنها معقتند بودند که آمریکا برای صدور روادید محدودیت‌هایی قائل می شود که می تواند حضور برخی تیم‌ها و ورزشکاران را در این پیکارها با مشکل مواجه کند.

در نهایت زمانیکه نمایندگان ایالات متحده آمریکا جو را برعلیه خود دیدند از رقابت با مکزیک انصراف دادند. تا این کشور ضمن پرداخت 80 هزار دلار به فدراسیون جهانی، میزبان مسابقات تکواندو گزینشی المپیک شود.

در قاره اقیانوسیه "نیوکلدونیا" بی رقیب بود و در قاره آسیا هم که پیش از این میزبانی تایلند تایید شده بود اما مسئولان فدراسیون تکواندو این کشور پرداخت مبلغ 50 هزار دلار به فدراسیون جهانی را بعد از کسب قطعی میزبانی اعلام کردند.

رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک از اواسط سال 2011 میلادی آغاز می شود. این مسابقات با برگزاری مرحله جهانی به میزبانی آذربایجان آغاز خواهد شد و کشورهای که موفق نشوند در باکو کسب سهمیه کنند باید در رقابت‌های قاره‌ای برای کسب مجوز ورود به المپیک 2012 لندن تلاش کنند.

مسابقات جهانی پومسه از فردا جمعه با حضور 454 تکواندوکار از 58 کشور جهان در دهکده ورزشی "یونس آباد" شهر تاشکند آغاز خواهد شد.