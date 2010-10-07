اعتراض دوباره پولادگر به قانون جدید/ ضربات زیبا چهار امتیازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو که روز گذشته برگزار شد، شاهد تغییر 18 ماده از قوانین داوری و نحوه برگزاری مسابقات تکواندو بود که در میان آنها اصلاح دو قانون بیش از سایر قوانین مورد توجه قرار گرفت.

یکی از قوانینی که در جلسه اخیر شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو به تصویب رسید، چهار امتیازی شدن تکنیک‌های پرشی که به سر و صورت اصابت کرده و امتیاز به آن تعلق می گیرد، بود. پیش از این به تکنیک‌هایی که به سر و صورت اصابت می کرد تنها سه امتیاز تعلق می گرفت که امتیاز چهارم با تشخیص داوران و در صورت اجرای زیبای آن به تکواندوکار مجری فن داده می شد.

قانون دیگری که به تصویب رسید، پایان مبارزه یک‌طرفه در راند دوم بود. براساس این قانون در صورتیکه اختلاف امتیاز یک تکواندوکار با حریف خود در پایان راند دوم به عدد 12 برسد، مبارزه به سود وی خاتمه خواهد یافت و راند سوم برگزار نمی شود.

پیش نویس اولیه این قانون پایان مبارزه در راند دوم در صورت اختلاف 10 امتیازی دو تکواندوکار بود که با اعتراض پولادگر همراه شد. "فیلیپ" رئیس فرانسوی کمیته مسابقات و "شکیر شربات" رئیس سوئدی کمیته داوران و همچنین یکی از نواب رئیس فدراسیون جهانی در مورد این اعتراض با پولادگر جلسه‌ای کوتاه برگزار کردند.

پولادگر معتقد بود با چهار امتیازی شدن ضربات بالا، خیلی زود یک تکواندوکار می تواند به عدد 10 رسیده و بازی را به سود خود خاتمه دهد. مسئولان فدراسیون جهانی هم پس از بحت و بررسی عدد 12 را برای پایان بازی در راند دوم انتخاب کردند.

به احتمال فراوان از ابتدای سال 2011 میلادی این قوانین اجرا خواهد شد.