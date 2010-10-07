سلامت غذایی مردم در راس امور مسئولان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربان علی دری نجف آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از دامپزشکان استان مرکزی با اشاره به بیماری های دام و طیور افزود: دامپزشکان باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری ازبیماریهای دام و ورود گوشتهایی آلوده بین مردم به کار برند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی حتی از امنیت نظامی واجب تر است اظهارداشت: در گذشته دامداری سنتی جوابگویی نیازهای مردم بود اما در حال حاضر و با توجه به زیاد شدن جمعیت بایستی به سمت تولید دام به روشهای علمی پیش رفت.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور برای تولید دام برنامه ریزی کنیم، گفت: در بخش دام به کارایی، راندمان و کیفیت توجه کنیم.

وی با بیان اینکه دامپزشکان می توانند در سلامت جامعه نقش تعیین کننده داشته باشند اضافه کرد: غفلت در زمینه غذایی مردم و دام مردم را به سمت مراکز درمانی سوق می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه استان مرکزی بالغ بر پنج درصد دام کشور را تولید می کند گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی تنها دو درصد جمعیت را دارد این تولیدات را دارد.

مسلم پورقاسمیان اظهارداشت: همچنین استان مرکزی هشتمین تولیید کننده گوشت سفید در کشور به شمار می آید.

در این مراسم از برخی از دست اندرکاران فعال دام و دامپزشکان استان تقدیر شد.