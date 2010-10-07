مشکلات هنرمندان استان مرکزی در سفر سوم رئیس جمهور مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مرکزی افزود: در سفر دوم رئیس جمهور به استان مرکزی طرح مطالعاتی بازار قدیمی اراک و مسجد جامع ساوه به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: طرح مطالعاتی این دو مکان تاریخی به اتمام رسیده و یکی از موضوعات مطرح شده در سفر سوم توجه و اختصاص اعتبار به این دو مکان خواهد بود.

وی با اشاره به ورود محصولات چینی به بازار ایران اضافه کرد: برغم اقتباس چین، هند و پاکستان از صنایع دستی و هنر ایرانی اما همچنان صنایع دستی ایران در جایگاه ممتازی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه از نظر ما صنایع دستی کشور چین کاردستی است، گفت: فکر و اندیشه ایرانی منحصر بفرد بوده و قابل اقتباس نیست.

شعبانی فرد تصریح کرد: توجه به هنر هنرمند و حمایت از این قشر می تواند صنایع دستی ایرانی را احیا کند.

وی ادامه داد: بر اساس یک استراتژی روشن و سیاست گذاری در برنامه بیست ساله ما می توانیم صنایع دستی ایرانی را گسترش و به دنیا معرفی کنیم.

در این مراسم هشتمین نمایشگاه صنایع دستی و اولین نمایشگاه تخصصی چوب، سنگ و چرم گشایش یافت.