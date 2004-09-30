ليبي بايد عضو شوراي امنيت شود/ در غير اين صورت ما از اين سازمان مرده خارج مي شويم /كلينتون بهترين فرد براي حل اختلافات جهاني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،عبدالرحمن محمد شلقم وزير امور خارجه ليبي چهارشنبه شب از تريبون مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواستار كسب كرسي دايمي شوراي امنيت براي كشورش شد وگفت : معمر قذافي تمايل دارد ليبي كرسي دايمي در شوراي امنيت داشته باشد.

وي همچنين طرحهايي براي به اصطلاح اصلاح سازمان ملل متحد همچون انتقال مجمع عمومي سازمان ملل به ژنو و كمك گرفتن از بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا براي حل اختلافات جهاني را مطرح نمود كه موجب گرديد تا براي لحظاتي لبخند بر لبان هياتهاي حاضردر مجمع عمومي نقش ببندد .

وي افزود: 59 سال گذشته ثابت كرد كه مجمع عمومي تنها يك هيات نمايشي ولي بدون روح بوده است.



شلقم كه همانند قذافي تلاش مي كند خود را سخنور توانايي نشان دهد، گفت : اختيارات و قدرت اساسي در سازمان ملل متحد به شوراي امنيت كه 15 عضو دارد واگذار شده است ، حال آنكه اين اختيارات بايد به مجمع عمومي كه 191 عضو دارد ، واگذار شود.



وي تهديد كرد در غير اين صورت (اگر قدرت و اختيارات از شوراي امنيت به مجمع عمومي منتقل نشود) در مقابل ما هيچ گزينه اي جز خروج از مجمع عمومي و قطع كمك هاي خود به اين سازمان مرده وجود ندارد.



وي افزود: قذافي تمايل دارد كه دوره آينده مجمع عمومي كه همزمان با شصتمين سالگرد تشكيل اين سازمان است به جاي مقر آن در نيويورك در ژنو برگزار شود تا تمام سران جهان ( ازجمله قذافي ) بتوانند در آن مشاركت كنند.



به گزارش مهر، شلقم گفت : قذافي خواهان ايجاد " كميته داوران " براي حل مناقشه ها در جهان است و از سازمان ملل مي خواهد اين پيشنهاد را تصويب كند.



بر اساس پيشنهاد قذافي ، در اين هيات كه احتمالا رهبر ليبي رياست آن را شخصا به عهده خواهد داشت ! روساي جمهور سابق سه كشور جهان شامل بيل كلينتون(آمريكا) ، ميخائيل گورباچف(شوروي سابق) و نلسون ماندلا ( آفريقاي جنوبي) بايد عضويت داشته باشند . وي مدعي شد تمام رهبران جهان از اين ايده حمايت مي كنند!



به گفته وي افكار و انديشه هاي جناب قذافي به زودي در سايت اختصاصي اش در اينترنت منتشر خواهد شد.

قذافي در سايت خود برخي پيشنهادها براي حل مشكلات لاينحل و بغرنج جهان همچون تشكيل كشور واحد اسرائيل و فلسطين موسوم به " اسراطين " را ارائه كرده است .

شايان ذكراست شلقم چندي پيش نيز در اظهاراتي عوام پسند درتوجيه علت تسليم ليبي در مقابل فشارهاي آمريكا و عقب نشيني از موضع چند دهه گذشته گفت : سلاح هاي كشتار جمعي ديگر كهنه وعقب مانده شده است و همه بايد شيوه ليبي را در پيش گيرند.



قذافي نيز در سايت اختصاصي خود تحليل ها و مقالات شخصي متعددي منتشر كرده است كه براي سرگرمي جالب به نظر مي رسد .

لازم به ذكر است قذافي اخيرا با چرخشي 180 درجه اي در مواضع گذشته خود ضمن كنار گذاشتن برنامه هاي تسليحاتي خود و تحويل سلاح ها به آمريكا ، غرامت تمام قربانيان دو حادثه سقوط هواپيماهاي غربي را كه ده ها ميليون ها دلار مي شود پرداخت كرد.

