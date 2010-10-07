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۱۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

دو میلیون راس دام در استان زنجان مایه کوبی شدند

دو میلیون راس دام در استان زنجان مایه کوبی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در شش ماهه اول امسال بیش از دو میلیون و 668 هزار راس دام توسط بخش دولتی و خصوصی واکسیناسیون شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی افزود: همچنین 13 هزار راس دام تحت آزمایش های سل و بروسلوز قرار گرفتند.
 
وی  با بیان اینکه در این مدت 224 هزار راس دام تحت کنترل بیماری های مشترک قرار گرفتند، ابراز کرد: در دو میلیون و 999 هزار متر مربع از اماکن دامی نیز سمپاشی صورت گرفت تا بیماری های احتمالی موجود در این اماکن، تحت کنترل باشند.
 
کرمی افزود: در شش ماهه اول سالجاری 17 هزار و 900 راس دام در کشتارگاه های دام استان و با نظارت های صورت گرفته از سوی بازرسین، کشتار شدند که بدین ترتیب، دو هزار تن گوشت قرمز استحصال شد.
 
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود:  27 هزار تن از این گوشت های استحصال شده به دلیل غیر قابل مصرف بودن از چرخه تولید و استفاده خارج گردید. در کشتارگاه های طیور نیز طی همین مدت سه میلیون و 900 هزار قطعه طیور کشتار شد و هشت هزار تن گوشت سفید نیز به دست آمد.
 
 کرمی ادامه داد: 50 درصد محصولات تولید شده  در استان صادر می شود که در این راستا تاکنون 11 هزار و 135 مورد از مراکز عرضه گوشت قرمز و سفید، بازرسی شده و طی این بازدیدها، چهار هزار و 591 کیلوگرم مواد غیر قابل مصرف از چرخه توزیع خذف شد.
 
وی ادامه داد: همچنین 13 هزار مورد آزمایش های مختلف در دام و طیور انجام شده و در بخش طیور، 13 هزار و 993 مورد نمونه برداری و در بخش دام، 5 هزار و 105 مورد آزمایش صورت گرفته است.
کد مطلب 1165863

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