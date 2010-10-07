چند نکته مهم درباره ادعای انتقال 20 تن مواد منفجره ایرانی به افغانستان

خبرگزاری های غربی دیروز به نقل از مقامات پلیس افغانستان ادعا کردند که در ولایت نیمروز و در محموله ارسالی از ایران چندین تن مواد منفجره کشف کرده اند. به نوشته این خبرگزاری ها این مواد منفجره در صندوق هایی جاسازی شده بودند که علائم بر روی این صندوق ها حکایت از وجود اسباب بازی و مواد غذایی داشت.

- نکات مبهم در ادعای جدید غرب

نقل قولهای مختلف

نخستین موردی که در مورد این خبر جالب توجه است آن است که هر یکی از خبرگزاری ها و شبکه های خبری نقل کننده این خبر میزان مختلفی از مواد منفجره کشف شده نقل کرده اند.

شبکه بی.بی.سی از کشف 20 تن مواد منفجره خبر می دهد و این در حالی است که دویچه وله آلمان مدعی کشف 19 تن مواد منفجره در نیمروز شده است.

تفاوت در نقل میزان صحیح مواد منفجره کشف شده فقط مربوط به این دوشبکه نمی شود بلکه شبکه سی.ان.ان آمریکا نیز مدعی کشف 19 تن مواد منفجره در محموله ارسالی از ایران به افغانستان شده است.

سایت خبری "آر.تی.تی" نیز مدعی کشف 22 تن مواد منفجره در نیمروز افغانستان و در محموله ارسالی از ایران به افغانستان شده است.

منابع نامطمئن ادعای مطرح شده

نکته دیگر در مورد این ادعا که دروغ بودن آن را پیش از بیش نمایان می سازد این است که هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی دولت افغانستان و مقامات سرشناس آن خبر کشف مواد منفجره در افغانستان و ارسال آن از ایران را تائید نکرده اند و منبع خبرگزاری ها و شبکه های های خبری غربی برای نقل این خبر یک مقام پلیس محلی در نیمروز بوده است.

اختلاف نظر غربی ها درباره ادعای حمایت ایران از طالبان

فرماندهان نظامی خارجی، قبلا ایران را به ارسال سلاح به طالبان متهم کرده اند. با این حال آمریکا این حمایت ها را کمرنگ می داند. "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا ماه مارس گذشته گفت که حمایت ایران از طالبان تاکنون "کاملا محدود" بوده است.

وی در ادامه مدعی شد: "ایران از یک طرف خواهان روابط خوب با دولت افغانستان است و از طرف دیگر می خواهد زندگی را بر ما سخت کند.در این مقطع به نظرم تلاش های آنها مشکل عمده ای برای ما درست نمی کند. میزان حمایت آنها از طالبان، تا کنون و تا جایی که ما می توانیم بگوییم، کاملا محدود بوده است."

مدیر انستیتو رند (RAND) و فرستاده ویژه بوش در افغانستان در سال 2001 نیز در گفتگو با مهر، تهران را حامی مهمی برای دولت "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان دانست و منافع حملات یکجانبه آمریکا به خاک پاکستان را کوتاه مدت ارزیابی کرد.

"جیمز دابینز" در گفتگو با مهر درباره نقش ایران در برقراری ثبات در افغانستان گفت: بلافاصله پس از سقوط طالبان ایران در برقراری ثبات در این کشور بسیار سودمند عمل کرد .

وی افزود: ایران همچنان یک کمک کننده و حامی مهم دولت کرزای به شمار می رود. طالبان در مورد ایران چه می گوید؟ پیشتر یکی از فرماندهان ارشد طالبان در افغانستان هرگونه ارتباط بین این گروه و ایران را رد کرد و اتهامات آمریکا در این زمینه را بهانه ای برای توجیه شکستهایش خواند. "ملا منصور دادالله" در یک گفتگوی ویدئویی که متن آن درپایگاه اینترنتی السحاب، شاخه رسانه ای تشکیلات القاعده منتشر شده، به پرسشهای یک مصاحبه کننده نامشخص جواب می دهد. این فیلم ویدئویی توسط گروه SITE که یک مؤسسه آمریکایی مانیتورینگ پایگاه های اینترنتی گروه های مسلحی همچون القاعده و طالبان است، به دست آمده و مدت زمان آن 15 دقیقه است. ملا منصور در عین حال هرگونه ارتباط یا همکاری با ایران را که اخیراً مقامهای آمریکایی بارها ادعا کرده اند، رد کرد و گفت: این ادعای آمریکایی هایی است که به دنبال بهانه ای برای دفاع از شکستشان در منظر جهانیان هستند. آنها به دنبال راهی هستند تا ثابت کنند که ایران به طالبان کمک می کند و این تبلیغاتی غلط است. ملا منصور اظهار داشت : نه ایران و نه هیچ کس دیگری به ما کمک نمی کند، بلکه فقط خدا به ما کمک می کند و یا مستقیماً از مسلمانان کمک می گیریم.

موارد مشابه و تکذیب آن از سوی مقامات غرب

این برای اولین بار نیست که ایران متهم به حمایت از طالبان و ارسال تجهیزات به آن می شود. برای مثال در تاریخ 25 شهریور سال 1386 مقام های ایساف ( نیروهای بین المللی کمک کننده به امنیت افغانستان) ادعا کردند که یک محموله از سلاح های ایرانی به سوی طالبان، از سوی اعضای این نیروی بین المللی در افغانستان کشف و ضبط شد.

اما در فاصله کمی پس از این ادعا ژنرال "دان مک نیل" فرمانده وقت نیروهای ناتو در افغانستان تایید کرد سلاح هایی که اخیراً در این کشور کشف شده اند از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ارسال نشده است.

وی در ادامه درباره اتهامات مقامهای آمریکایی و انگلیسی علیه ایران مبنی بر حمایت از طالبان اذعان کرد: هیچ سند و مدرکی مبنی بر همکاری ایران با نیروهای طالبان وجود ندارد.

مک نیل اعلام کرد بود: هیچ دلیل قاطعی دال براینکه سلاح ساخت ایران دراختیار نیروهای طالبان قرار دارد، دردست نیست.

موضع دولت افغانستان در مورد ایران

در برابر این هجمه تبلیغاتی اما دولت و شخص رئیس جمهور افغانستان همواره از نقش مثبت ایران در کشورشان به نیکی یاد کرده اند.

"حامد کرزای" پیشتر و در زمان اوج هجمه تبلیغاتی غرب علیه ایران گفته بود : ایران برخلاف مواضع آمریکا برای افغانستان "یاری دهنده و حلال مشکلات" است.

حامد کرزای در سفری که به آمریکا داشت در گفتگویی با شبکه "سی.ان.ان" گفت: ایران تاکنون برای ما یک کشور یاری دهنده و حلال مشکلات بوده است. ما روابطی خوب و تنگاتنگ با ایران داریم.

کرزای خاطرنشان کرد: ایران در روند صلح و مبارزه علیه تروریسم و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک حامی برای افغانستان بوده است.

هدف از انتشار اخبار دروغ

اکنون که نزدیک به 10 سال از لشگرکشی غرب به رهبری آمریکا به افغانستان می گذرد و این کشورها در دست یافتن به اهداف خود ناموفق مانده و خطر حملات تروریستی به غرب امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد به نظر می رسد که بانیان این لشگر کشی به دنبال یافتن متهمی برای شکست خود در افغانستان می گردند

در این میان گاهی اوقات ایران متهم به حمایت از القاعده و طالبان می شود اما اسناد و مدارک موجود حکایت دیگری در بر دارند و آن اینکه خود غرب و در راس آنها آمریکا حامی اصلی القاعده بوده و هست؛ موردی که که بررسی آن خود نیازمند نگارش مطلب جدیدی است اما بارزترین سند مربوط به آن گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر جلوگیری "دونال رامسفلد" وزیر دفاع آمریکا در زمان دور اول ریاست جمهوری جرج بوش از بازداشت بن لادن است.

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عبدالحمید بیاتی