عملیات لکه گیری آسفالت آزاد راه زنجان - قزوین شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری که از نیمه دوم مهر ماه در آزادراه زنجان - قزوین از کیلومتر 36- تا 60 این محور همزمان با عبور ترافیک و بدون انسداد محور با تمام تمهیدات ایمنی در حین عملیات اجرایی اجرا می­شود.

وی تاکید کرد: در طول اجرای پروژه، تردد در این محور با احتیاط کامل انجام خواهد شد.

وثوقی زمان انجام این عملیات را همه روزه از ساعت هشت صبح تا 19 عصر تا اطلاع ثانوی اعلام کرد و از رانندگانی که از این محور تردد می­ کنند خواست با احتیاط کامل رانندگی کنند.

وثوقی افزود: اجرای روکش آسفالت این آزاد راه در حوزه شهرستان خرمدره نیز که از ابتدای فصل کاری سال جاری شروع شده بود همچنان ادامه دارد.