ضرب المثل هاي كهن ايراني در قند و پند تصوير مي شوند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، سازندگان اين مجموعه تلويزيوني تعداد زيادي از ضرب المثل ها، متل ها، قصه هاي پندآموزي كه حاوي نكات اخلاقي و تربيتي است را در قالب برنامه اي گردآوري كرده اند و ضمن اين كه به بيان تصويري اين آثار مي پردازند، به ريشه ها و دلايل پيدايش ضرب المثل هاي مختلف بر اساس منابع تاريخي يا فرهنگ عامه و فلكلوريك اشاره مي كنند.



در اين سريال شرايط زندگي، نوع افكارو انديشه ها، اعمال و شيوه سلوك و رفتار گذشتگان و برخورد با همسايگان تصوير مي شود و جايگاه واقعي عرف و كاركرد آن در زندگي افراد مختلف جامعه بيان مي گردد. همچنين در اين اثر وجود اخلاقيات در جامعه و ريشه هاي اعتقادي آنها به تصوير در مي آيد.



ضرب المثل هايي كه در اين مجموعه بيان مي شود از ميان ضرب المثل هاي معروف يا برخي از آنها كه به فراموشي سپرده شده يا كاركرد خود را در جامعه از دست داده اند، انتخاب و به تصوير كشيده مي شود. همچنين برخي از قسمت هاي اين سريال اختصاص به روايت برخي از قصه ها و امثال و حكم ايراني دارد كه برگرفته از ادبيات كهن ايراني است.



بخشي هايي از مجموعه تلويزيوني " قند و پند " كه اكنون در مراحل اوليه توليد قرار دارد در شهرك سينمايي غزالي و بخش هاي ديگر در استوديو سيما فيلم فيلمبرداري خواهد شد.



در اين سريال سعيد نيكپور، رضا توكلي، مرتضي ضرابي، رضا بنفشه خواه، عزت الله رمضاني فر ، رامين پور ايمان و بيژن بنفشه خواه به ايفاي نقش ها مي پردازند.



همچنين تهيه كنندگي و كارگرداني اين مجموعه تلويزيوني بر عهده علي احمدي قرار دارد. متن آن را خسرو ميثمي به نگارش درآورده است و مديريت توليد را ملك منصور مرعشي و تصويربرداري را احمد قرباني عهده دار شده اند. طراحي لباس به وسيله پروانه قاسميان و طراحي صحنه به وسيله سعيد عمراني و محمد افضلي انجام مي شود.



مجموعه " قند و پند " در قالب 26 قسمت 40 دقيقه اي به همت شبكه چهار سيما توليد مي شود.

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