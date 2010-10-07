ابومازن و نتانیاهو در پاریس با یکدیگر دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، ابومازن و بنیامین نتانیاهو دو هفته دیگر در راستای پیشبرد روند مذاکرات مستقیم سازش با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

انجام این دیدار مرتبط با تصمیماتی است که قرار است در نشست کمیته پیگیری طرح صلح عربی روز جمعه و شنبه در شهر "سرت" لیبی اتخاذ شود. ین نشست موضوع مذاکرات مستقیم سازش در سایه توسعه شهرک ها در کرانه باختری را بررسی خواهد کرد.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر (دوم شهریور) آغاز شد. تاکنون سه دور از این مذاکرات در واشنگتن، شرم الشیخ و قاهره بدون نتیجه برگزار شده است.