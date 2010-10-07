آثار شهدای همدان در موزه دفاع مقدس به نمایش درمی ‌آید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، امیر خجسته پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با مدیران این بنیاد افزود: آثاری نظیر پلاک شهدا، لباس حین شهادت و سایر اشیای بازمانده از شهدا که اثرگذاری معنوی داشته باشند در باغ موزه به نمایش درمی آیند.

وی هدف از به نمایش گذاشتن آثار شهدا را به تصویر کشیدن رشادت‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و ایثار رزمندگان، شهدا و صحنه‌هایی از لحظات دفاع مقدس عنوان کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان افزود: آثار شهدا روایت ساده ‌زیستی، عطر و بوی شهدا و حال و هوای جبهه و ترویج دهنده سیره عملی شهدا است.

خجسته با تاکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت گفت: انتقال این فرهنگ از راه‌ های مختلفی از جمله ایجاد فضای نمایشگاهی و نمایش گذاشتن آثار شهدا میسر است.

وی با بیان اینکه باید با به نمایش گذاشتن آثار شهدا به سئوال ها و ابهام های نسل امروز و آینده پاسخ داد، خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت دولتمردان غرب با تمام زرق و برق پوچ خود به اهداف شیطانی خود و جداسازی ملت‌های مسلمان از فرهنگ غنی خود نزدیک می شوند.