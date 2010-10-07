استقلال مالی پیش شرط تدوین تقویم فرهنگی استان البرز

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، تاکید کرد: تدوین این تقویم دارای 4 بعد است که تامین زیرساختهای لازم، بودجه، عوامل اجرایی و هماهنگی استانی از جمله این ابعاد است.

وی با بیان اینکه استان البرز هم اکنون به استقلال مالی نرسیده و بودجه این اداره کل تا پایان سال از سوی وزارتخانه تامین می شود، تصریح کرد: بر این اساس تدوین این تقویم و تامین ابعاد مختلف این برنامه ریزی مهم فرهنگی در سال جاری امکان پذیر نیست.

آشنا اظهار داشت: به محض تامین بودجه و ایجاد استقلال در حوزه مالی این اداره کل در آرامش و استقلال کامل تقویم فرهنگی استان را تدوین و تنظیم خواهد کرد.

وی ادامه داد: تمام سعی این مدیریت در مغفول نگذاشتن تمامی حوزه های فرهنگی و هنری در استان بوده و همت ما بر اجرای کامل خواستهای فرهنگی البرزنشینان استوار است.