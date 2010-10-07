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۱۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

قادر آشنا:

استقلال مالی پیش شرط تدوین تقویم فرهنگی استان البرز

استقلال مالی پیش شرط تدوین تقویم فرهنگی استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: تدوین تقویم فرهنگی استان از مهمترین اولویت های اداره کل است که به محض انسجام و ایجاد استقلال مالی در این اداره کل به وقوع خواهد پیوست.

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، تاکید کرد: تدوین این تقویم دارای 4 بعد است که تامین زیرساختهای لازم، بودجه، عوامل اجرایی و هماهنگی استانی از جمله این ابعاد است.

وی با بیان اینکه استان البرز هم اکنون به استقلال مالی نرسیده و بودجه این اداره کل تا پایان سال از سوی وزارتخانه تامین می شود، تصریح کرد: بر این اساس تدوین این تقویم و تامین ابعاد مختلف این برنامه ریزی مهم فرهنگی در سال جاری امکان پذیر نیست.

آشنا اظهار داشت: به محض تامین بودجه و ایجاد استقلال در حوزه مالی این اداره کل در آرامش و استقلال کامل تقویم فرهنگی استان را تدوین و تنظیم خواهد کرد.

وی ادامه داد: تمام سعی این مدیریت در مغفول نگذاشتن تمامی حوزه های فرهنگی و هنری در استان بوده و همت ما بر اجرای کامل خواستهای فرهنگی البرزنشینان استوار است.

کد مطلب 1165959

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