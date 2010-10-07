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۱۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

احمدی مقدم خبر داد:

تاخیر در واگذاری اعتبارات مرزها ناشی از نظام اداری کشور است

تاخیر در واگذاری اعتبارات مرزها ناشی از نظام اداری کشور است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تاخیر در واگذاری اعتبارات مرزها ناشی از نظام اداری کشور است که یک سناریوی همه ساله است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش مرزبانان و مرزنشینان گفت: وقتی از مرزها در شرق و غرب کشور با تهدیدات مختلفی مواجه هستیم، طبیعی است که ناپایداریهای کشورهای همسایه به ایران سرازیر شود.

وی گفت: جذابیتهایی که ایران برای مهاجران افغانی دارد قاچاق سوخت و همچنین حمایتهایی که تروریستها از سوی سرویسهای جاسوسی قدرتهای بزرگ در منطقه می شوند نشان می دهد که مرزبانی از اولویت بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش به آن توجه شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: توجه دولت در محرومیت زدایی و تقویت مرزبانی بالا بوده است و زمانی که قانون مرزبانی  ابلاغ شود حمایت و پشتیبانی از توسعه مرزها و مرزنشینان افزایش یافته و بسترهای لازم برای مطلوبتر شدن مرز و مرزبانی ایجاد می شود.

احمدی مقدم خاطرنشان کرد: با تخصیص سریع بودجه انسداد مرزها می توانیم گامهای خود را سریعتر برداشته و مسیر سه ساله را سریعتر بپیماییم.

وی ادامه داد: هر هزینه ای که برای مرز و مرزبانی شود توجیه و سودآوری بالایی دارد و سود هزینه های آن چند برابر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: سرمایه گذاری در مرز از دست دادن فرصتها نیست بلکه کسب درآمد بیشتر است.

احمدی مقدم گفت: توجه دولت به بحث انسداد مرزها خوب است اما جا دارد که حمایتها سریعتر شود تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

وی تصریح کرد: اگر هدفی که رئیس جمهور برای ایجاد وضع مطلوب در مرزها ظرف سه سال آینده با حمایتها پشتیبانی شود ظرفیت مرزبانی برای پیشرفت و کار در مرزها بالاتر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: تاخیر در واگذاری اعتبارات مرزها ناشی از نظام اداری کشور است که یک سناریوی همه ساله است.

احمدی مقدم گفت: اینگونه نیست که اعتبارات مرزها اصلا اختصاص نیابد بلکه همواره پرداخت آنها با تاخیر انجام می شود.

کد مطلب 1165960

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