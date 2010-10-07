به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش مرزبانان و مرزنشینان گفت: وقتی از مرزها در شرق و غرب کشور با تهدیدات مختلفی مواجه هستیم، طبیعی است که ناپایداریهای کشورهای همسایه به ایران سرازیر شود.

وی گفت: جذابیتهایی که ایران برای مهاجران افغانی دارد قاچاق سوخت و همچنین حمایتهایی که تروریستها از سوی سرویسهای جاسوسی قدرتهای بزرگ در منطقه می شوند نشان می دهد که مرزبانی از اولویت بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش به آن توجه شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: توجه دولت در محرومیت زدایی و تقویت مرزبانی بالا بوده است و زمانی که قانون مرزبانی ابلاغ شود حمایت و پشتیبانی از توسعه مرزها و مرزنشینان افزایش یافته و بسترهای لازم برای مطلوبتر شدن مرز و مرزبانی ایجاد می شود.

احمدی مقدم خاطرنشان کرد: با تخصیص سریع بودجه انسداد مرزها می توانیم گامهای خود را سریعتر برداشته و مسیر سه ساله را سریعتر بپیماییم.

وی ادامه داد: هر هزینه ای که برای مرز و مرزبانی شود توجیه و سودآوری بالایی دارد و سود هزینه های آن چند برابر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: سرمایه گذاری در مرز از دست دادن فرصتها نیست بلکه کسب درآمد بیشتر است.

احمدی مقدم گفت: توجه دولت به بحث انسداد مرزها خوب است اما جا دارد که حمایتها سریعتر شود تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

وی تصریح کرد: اگر هدفی که رئیس جمهور برای ایجاد وضع مطلوب در مرزها ظرف سه سال آینده با حمایتها پشتیبانی شود ظرفیت مرزبانی برای پیشرفت و کار در مرزها بالاتر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: تاخیر در واگذاری اعتبارات مرزها ناشی از نظام اداری کشور است که یک سناریوی همه ساله است.

احمدی مقدم گفت: اینگونه نیست که اعتبارات مرزها اصلا اختصاص نیابد بلکه همواره پرداخت آنها با تاخیر انجام می شود.