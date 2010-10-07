همایش دین و فلسفه در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی صبح پنجشنبه در همایش دین و فلسفه که در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد، با بیان اینکه این همایش پیش همایشی برای برگزاری روز جهانی فلسفه است گفت: علت انتخاب قم به عنوان برگزار کننده پیش همایش کنگره روز جهانی فلسفه این بوده است که در حوزه‌های علمیه و به ویژه حوزه علمیه قم، دانش فلسفه زنده است.



عباسی با اشاره به اینکه همایش دین و فلسفه از روز گذشته در قم، در حال انجام است، اظهار داشت: در افتتاحیه این نشست که عصر دیروز در محل دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی قم، برگزار شد، نشست تخصصی با موضوعاتی از قبیل، رابطه معنا شناسی و فلسفه، فلسفه و معنای زندگی، فلسفه و اخلاق، فلسفه و سیاست و ... از برنامه های این همایش است.



عباسی افزود: در این نشستها، علاوه بر ارائه مقالاتی مرتبط با موضوع نشست‌ها از سوی کارشناسان حوزوی و دانشگاهی، بحث و بررسی‌های لازم در این موضوعات صورت گرفت.



وی با یادآوری مجدد این نکته که برگزاری همایش دین و فلسفه در قم، پیش همایشی برای برگزاری کنگره روز جهانی فلسفه در تهران است اعلام کرد که این همایش برای اولین بار در ایران برگزار می‌شود.



عباسی بیان کرد: بخش فلسفه اسلامی این کنگره جهانی به مجمع عالی حکمت اسلامی واگذار شده است و به همین دلیل این مجمع با همکاری مراکز و نهادهای گوناگون و به ویژه مراکز حوزوی، یک شورای سیاست گذاری، و یک شورای علمی تشکیل داد البته برنامه ریزی‌های ما از چندماه پیش صورت گرفته است.



وی در تشریح تشکیل شورای علمی این کنگره گفت:12 نهاد حوزوی که در این شورای علمی حضور دارند، از چند ماه پیش به کار آماده سازی مقالات، ارزیابی آن‌ها، مقدمه چینی برای همین پیش نشست قم و سپس حضور فعالانه در کنگره بین المللی تهران مشغول بوده‌اند.