نصب دستگاه کارتخوان بانکی برای اصناف بوشهر اجباری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا پورنبی بعد ازظهر پنجشنبه در نشست با روسای ادارات بازرگانی شهرستانی استان افزود: نصب و استفاده از دستگاه کارت خوان بانکی و استفاده از سیستمهای مکانیزه فروش ( pos ) برای تمامی واحدهای صنفی موجود تاپایان سال 89 الزامی است.

وی اظهار داشت: جهت نظارت، اجرا و راه اندازی سیستم مذکور کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان بازرگانی، بانکها و مجمع امور صنفی تشکیل می شود و نظارت و بررسی مشکلات اجرای طرح را بر عهده دارد.

رئیس اداره امور اصناف سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک است، گفت: استفاده تمامی اصناف بوشهر به دستگاه کارتخوان بانکی موجب تسریع و بهبود فرآیندهای پرداخت و صرفه جویی در زمان و عبور و مرور می شود.