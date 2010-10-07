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۱۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

نصب دستگاه کارتخوان بانکی برای اصناف بوشهر اجباری شد

نصب دستگاه کارتخوان بانکی برای اصناف بوشهر اجباری شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور اصناف سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی برای تمامی اصناف بوشهر تا پایان سال جاری اجباری است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا پورنبی بعد ازظهر پنجشنبه در نشست با روسای ادارات بازرگانی شهرستانی استان افزود: نصب و استفاده از دستگاه کارت خوان بانکی و استفاده از سیستمهای مکانیزه فروش (pos) برای تمامی واحدهای صنفی موجود تاپایان سال 89 الزامی است.

وی اظهار داشت: جهت نظارت، اجرا و راه اندازی سیستم مذکور کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان بازرگانی، بانکها و مجمع امور صنفی تشکیل می شود و نظارت و بررسی مشکلات اجرای طرح را بر عهده دارد.

رئیس اداره امور اصناف سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک است، گفت: استفاده تمامی اصناف بوشهر به دستگاه کارتخوان بانکی موجب تسریع و بهبود فرآیندهای پرداخت و صرفه جویی در زمان و عبور و مرور می شود.

کد مطلب 1166030

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