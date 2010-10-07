200 هزار واحد مسکونی ویژه معلولان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صادق محصولی در حاشیه سفرهای استان دولت به گلستان با مرور چگونگی تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی و فراز و نشیب ها و تحولات مدیریتی آن گفت: خوشبختانه جایگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در شرایط کنونی جایگاه مناسبی است و می تواند منشا اثر و خدمات خوبی در جامعه باشد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در تایید این مطلب به سپردن اجرای اصل هدفمند کردن یارانه ها به این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: امیدواریم اهداف از پیش تعیین شده در اجرا کاملا محقق شود.

محصولی با اشاره به خدمات صندوق تامین اجتماعی به جامعه هدف و جایگاه آن گفت: خوشبختانه ترکیب هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل این صندوق که همگی از قدرتمندترین مدیران کشور هستند فضای همدلی و صمیمت را براین صندوق حاکم کرده و قطعا نتیجه آن ارتقا سطح خدمات به مردم است.



وی با تاکید بر اینکه برای بهره گیری از پتانسیل موجود باید راهکارهای ارتقاء بهره وری را در این صندوق در پیش بگیریم ادامه داد: راهکار اصلی برطرف کردن هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از بیمه گریزی است.



به گفته وزیر رفاه و تامین اجتماعی، چنانچه دراین زمینه ها اقدامات طراحی شده به درستی اجرا شود درآمد این صندوق تا دوبرابر نیز قابل افزایش است.

محصولی به برنامه ها و طرحهای مهم دولت در اجرای بیمه های اجتماعی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه همچون عشایر و روستائیان ، کارگران ساختمان ، قالیبافان و ... اشاره کرد و افزود: لازم است در زمینه بیمه ایرانیان و عشایر و روستائیان اطلاع رسانی بیشتری در استانها انجام شود تا مردم از این امکانات استفاده کنند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را مهمترین طرح سلامت کشور دانست و تاکید کرد: خوشبختانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این طرح با وزارت بهداشت همکاری های لازم را داشته است و از این به بعد نیز این همکاری های ادامه خواهد داشت تا این طرح که با هدف خدمات بهتر باهزینه کمتر است دقیقا اجرا شود.

محصولی همچنین بر اهمیت تامین اجتماعی وارتباط تنگاتنگ آن بازندگی تک تک افراد جامعه تاکید و این اهمیت را کم نظیر توصیف کرد.

وی افزود: ما نیز با توجه به اهمیت مسئله تامین اجتماعی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بخشی از منابع حاصله را در این مسیر سوق خواهیم داد.