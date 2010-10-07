اعزام چهار هزار زائر خراسان جنوبی به حج عمره

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابولفضل نوفرستی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعزام چهار هزار و 35 نفر به حج عمره، گفت: این تعداد در قالب 27 گروه عادی و یک گروه دانشجویی اعزام شده اند.

وی اضافه کرد: خراسان جنوبی شش گروه به عنوان مدیر ثابت هتل در عربستان دارد و یکی از 14 استان، مسئول در آشپزخانه مرکزی و طبخ غذای زائران است.

نوفرستی از پیش ثبت نام دو میلیون و 500 هزار نفر برای سفر معنوی عمره در سطح کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 18 هزار و 850 نفر به خراسان جنوبی اختصاص دارد، که نه درصد این زائرین از بهمن ماه امسال به مدت هفت ماه اعزام خواهند شد.

وی تعداد زائران عتبات عالیات از ابتدای امسال تاکنون را هفت هزار و 680 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد زائر توسط 192 دستگاه اتوبوس عازم این سفر معنوی شده اند.

نوفرستی همچنین از آغاز ثبت نام برای عتبات عالیات در کلیه دفاتر خدمات زیارتی و نمایشگاه به صورت رایگان از 17 مهرماه جاری همزمان با آغاز هفته حج در سطح استان خبر داد.

وی همچنین در خصوص پرواز به سوریه از مقصد استان نیز تصریح کرد: این طرح محلی شده و برای ادامه آن و رعایت صرفه و صلاح زائران، قراردادی با کارگزاران حج و زیارت سیستان و بلوچستان بسته شده که پرواز از هر دو استان انجام شود و در هر نوبت بازگشت به استان دیگر باشد.

وی تاکید کرد: برای برقراری پرواز حجاج تمتع امسال از مقصد استان پی گیری می شود اما با اعمال محدودیت از طرف کشور عربستان احتمال برقرار نشدن پرواز از بیرجند وجود دارد.

نوفرستی از افتتاح دفتر خدمات زیارتی سراج در شهرستان فردوس در طول هفته حج خبر داد و گفت: مجوز اولیه احداث دفتر خدمات زیارتی در بشرویه نیز اخذ شده و در آینده دفتر خدمات زیارتی در شهرستان درمیان نیز افتتاح می شود.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه ورود زائرین به کشور بیگانه به معنای ورود به دنیای جدید و مستلزم کسب اطلاعات از مباحث حج و توجیهات لازم است، یادآور شد: در این راستا جلسات آموزشی و توجیهی در بخش های مختلف برگزار می شود تا زائران با آرامش خاطر و کمترین مشکل مناسک خود را در حج امسال انجام دهند.