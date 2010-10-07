همایش "خوی هیجدهمین شهر فرهنگی کشور " برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامحسین عماری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این همایش گفت: این گردهمایی بدنبال اعلام خوی به عنوان هیجدهمین شهر فرهنگی ایران از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش ظرفیت های فرهنگی این شهرستان در حوزه های مختلف طرح و راهکارهای توسعه هرچه بیشتر فرهنگی منطقه ارائه خواهد شد.

عماری خاطرنشان کرد: در این همایش200 تن از اندیشمندان و محققان برجسته کشور حضور خواهند بافت و در آن 10 مقاله برتر در موضوعات فرهنگی مربوط به خوی ارائه می شود.

شهرستان خوی به دلیل وجود بارگاه شمس تبریزی و وجود بناهای تاریخی مذهبی متعدد از جمله مسجد مطلب خان و... از شهرهای مذهبی کشور به شمار می رود.

این شهرستان با ۱۸۱ هزار نفرجمعیت در شمال آذربایجان غربی واقع شده است .