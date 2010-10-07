2 میلیون واحد مسکن مهر در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی نیکزاد ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان های نمین و مشگین شهر اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر شهری است.

وی با بیان اینکه عقب ماندگی یک میلیون و 500 هزار واحد مسکنی که در طول سه گذشته ایجاد شده در سه سال جبران خواهد شد افزود: از مجموع واحدهای مسکن مهر 610 هزار واحد نیز مربوط به روستاهای کشور است.

وزیر مسکن با بیان اینکه امسال احداث 400 هزار واحد دیگر در روستاها به تعهد دولت اضافه شده است، گفت: هم اکنون 190 هزار واحد مسکن مهر روستایی انعقاد قرارداد شده و بنیاد مسکن تعهد سالانه خود را در مدت شش ماه عمل کرده است.

وی ساخت این تعداد واحدهای روستایی و شهری را طی چند سال در کشور و منطقه و حتی دنیا بی سابقه دانست و اضافه کرد: تاکنون احداث 940 هزار واحد مسکن مهر شهری در کشور آغاز و برخی نیز واگذار شده است.

نیکزاد با اشاره به آغاز افتتاح های مسکن مهر در کشور تصریح کرد: چنانچه قول داده شده بود از هفته چهارم شهریور افتتاح تعدادی از واحدهای مسکن مهر در کشور آغاز شده و مصمم هستیم امسال 140 هزار واحد به بهره برداری برسد.

وی ابراز داشت از این تعداد 10 هزار واحد مربوط به بافت فرسوده، 90 هزار واحد مسکن مهر شهر، 25 هزار واحد در شهرهای جدید و 15 هزار واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر احداث و واگذار خواهد شد.

وزیر مسکن افتتاح سه هزار و 537 واحد مسکن مهر در استان زنجان و 10 هزار واحد دیگر در استان البرز را در طی هفته های گذشته یادآور شد و خاطرنشان کرد: در سه ماه آخر امسال این افتتاح ها دو برابر خواهد شد.

وی از واگذاری تمام واحدهای مسکن مهر شهری وروستایی بالغ بر یک میلیون واحد تا پایان شهریورماه سال آینده خبر داد و متذکر شد: هم اکنون پنج هزار واحد مسکن مهر در خراسان شمالی و بالغ بر هزار واحد نیز در همدان آماده افتتاح می باشد.

وزیر مسکن همچنین در خصوص افرادی که آورده شخصی برای احداث واحدهای مسکن مهر ندارند و قادر به پرداخت 60 میلیون ریال نیستند نیز اظهار داشت: در خصوص این افراد باید استانداران و نمایندگان مجلس تصمیم گیری کنند.

وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون تسهیلات بسیار مطلوبی از سوی بانکها به واجدین شرایط مسکن مهر پرداخت می شود ابراز داشت: در حال حاضر هر فردی که 50 میلیون ریال آورده شخصی داشته باشد می تواند صاحب خانه شود و این رقم بسیار کمی است.