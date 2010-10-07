پنج شرور مسلح در کرمان به هلاکت رسیدند

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان راور طی درگیری مسلحانه با اشرار موفق شدند ضمن کشف یک تن مواد مخدر پنج شرور را هلاک کنند.

رئیس پلیس کرمان تصریح کرد: ماموران یگان تکاوری 141 قرارگاه عملیات رزمی پلیس کرمان پس از اطلاع از تردد گروهی از اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر از استانهای مرزی شرق کشور به سمت حوزه استحفاظی شهرستان راور پس از اجرای کمین در مسیر عبور اشرار یک دستگاه خودروی اشرار را منهدم کردند.

وی ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی در شهرستان بم نیز موفق شدند پس از 45 روز اسارت یک جوان 19 ساله بمی وی را از دست گروگان گیران نجات دهند.

وی افزود: 45 روز پیش گروهی از اشرار این جوان را به قصد اخاذی از بم ربوده و به استان سیستان و بلوچستان منتقل کردند.

سردارچناریان خاطرنشان کرد: گروگانگیران برای آزادی گرو خواستار دریافت 15 میلیارد ریال شده بودند.

وی از دستگیری سه نفر در این رابطه خبر داد.