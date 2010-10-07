ایران برابر لبنان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار پنجشنبه شب در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که تیم ایران در نهایت با نتیجه 72 بر 69 برابر تیم زیر 15 سال لبنان به پیروزی دست یافت.

پیش از این دیدار دو تیم عراق و اردن به مصاف هم رفتند که این رقابت با برتری 72 بر 45 به پیروزی دست یافتند که این دومین پیروزی آنها در این مسابقات بود.

تیم بسکتبال زیر 19 سال کشورمان با کسب پیروزی در دیدار امروز سهمیه حضور در مسابقات زیر 15 سال قهرمانی آسیا را بدست آورد.

شنبه - 17/7/89

* عراق - لبنان (ساعت 16)

* ایران - اردن (ساعت 18)

مسابقات بسکتبال زیر 15 سال غرب آسیا تا 19 مهرماه ادامه خواهد داشت. این برای نخستین بار است که مسابقات با یک سال کاهش سن برگزار می‌شود.

ایران مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است. سه تیم برتر رقابت‌های امسال سهمیه حضور در مسابقات بسکتبال قهرمانی 2011 آسیا را بدست می‌آورند.