به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ابوظبی، دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و برزیل از ساعت 20:30 دقیقه امروز پنجشنبه به قضاوت علی فرید از امارات در ورزشگاه زاید شهر ابوظبی آغاز شد که در پایان نیمه اول برزیل با یک گل شاگردان افشین قطبی را شکست داد.

در این بازی که حدود 15 هزار تماشاگر آن را از نزدیک تماشا می کنند، " دنی آلوز" در دقیقه 14 و از روی یک ضربه ایستگاهی زیبا دروازه سیدمهدی رحمتی را باز کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دقیقه 5 این دیدار توسط محمد غلامی دروازه برزیل را باز کرد اما داور اماراتی این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی، سید جلال حسینی، محمد نصرتی، خسرو حیدری، مسعود شجاعی، جواد نکونام، پژمان نوری، آندرانیک تیموریان، میلاد زنیدپور و محمد غلامی ترکیب ابتدایی تیم ملی در دیدار برابر برزیل بودند.

کریم باقری که قرار است در این دیدار از بازی در تیم ملی خداحافظی کند از روی نیمکت ذخیره ها بازی را دنبال می کند. قرار است او در دقایق پایانی وارد زمین شود و تا پایان نیز حضور داشته باشد.